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Diyet yapmak için yeniyor ama aslında kilo aldırıyor! İşte diyetisyenlerin 'tuzak' dediği 10 gıda
Diyet yapmak için yeniyor ama aslında kilo aldırıyor! İşte diyetisyenlerin 'tuzak' dediği 10 gıda
"Sadece sağlıklı yiyorum, nasıl kilo veremem?" diyenler buraya! Diyetisyenlerin uyarılarına göre; sağlıklı olduğunu düşünerek tükettiğimiz birçok gıda, aslında porsiyon kontrolü yapılmadığında veya gizli şeker içerdiğinde tam bir kalori tuzağına dönüşüyor. İşte, kilo verme sürecinde "masum" sanılan ancak fark etmeden günlük kalori limitinizi aşmanıza neden olan o 10 gıda...
Giriş Tarihi: 29.06.2026 14:23
Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 14:31