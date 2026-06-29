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Diyet yapmak için yeniyor ama aslında kilo aldırıyor! İşte diyetisyenlerin 'tuzak' dediği 10 gıda

"Sadece sağlıklı yiyorum, nasıl kilo veremem?" diyenler buraya! Diyetisyenlerin uyarılarına göre; sağlıklı olduğunu düşünerek tükettiğimiz birçok gıda, aslında porsiyon kontrolü yapılmadığında veya gizli şeker içerdiğinde tam bir kalori tuzağına dönüşüyor. İşte, kilo verme sürecinde "masum" sanılan ancak fark etmeden günlük kalori limitinizi aşmanıza neden olan o 10 gıda...

Giriş Tarihi: 29.06.2026 14:23 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 14:31
Diyet yapmak için yeniyor ama aslında kilo aldırıyor! İşte diyetisyenlerin ’tuzak’ dediği 10 gıda

Beslenme uzmanları ve diyetisyenler, danışanlarından en sık "Beslenmeme dikkat etmeme rağmen neden tartıda ibre oynamıyor?" sorusunu duyduklarını belirtiyor. Cevap ise genellikle sandığımız kadar karmaşık değil: "Doğru gıdayı, yanlış miktarda veya yanlış içerikle tüketmek."

Diyet yapmak için yeniyor ama aslında kilo aldırıyor! İşte diyetisyenlerin ’tuzak’ dediği 10 gıda

Bugün market raflarında "sağlıklı" etiketiyle satılan birçok ürün, aslında kilo verme sürecinizi sekteye uğratabiliyor. Gelin, herkesin "masum" diye tabaklarına doldurduğu ama aslında kalori dengesini altüst eden o gizli sabotajcıları tanıyalım.

Diyet yapmak için yeniyor ama aslında kilo aldırıyor! İşte diyetisyenlerin ’tuzak’ dediği 10 gıda

1. GRANOLA VE MÜSLİ BARLARI

"Sağlıklı atıştırmalık" olarak pazarlansa da, çoğu marka bunları bağlamak için yüksek miktarda şeker şurubu ve bal kullanır. Birçoğu, bildiğimiz bir gofret kadar kaloriye sahip olabilir. Bu noktada ürün içeriği okumak büyük önem taşıyor.

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Diyet yapmak için yeniyor ama aslında kilo aldırıyor! İşte diyetisyenlerin ’tuzak’ dediği 10 gıda

2. DİYET/LİGHT ÜRÜNLER:

"Yağı azaltılmış" ürünlerin lezzetini korumak için genellikle şeker oranı artırılır. Yağdan tasarruf ederken şeker yüklemesi yaparsınız.

Diyet yapmak için yeniyor ama aslında kilo aldırıyor! İşte diyetisyenlerin ’tuzak’ dediği 10 gıda

3. KURU MEYVELER

Taze meyvenin suyu uçtuğu için şeker yoğunluğu artar. "Bir avuç" kuru meyve, yiyeceğiniz 3-4 adet taze meyveye eşdeğer şeker ve kalori içerir.

Diyet yapmak için yeniyor ama aslında kilo aldırıyor! İşte diyetisyenlerin ’tuzak’ dediği 10 gıda

4. HAZIR SALATA SOSLAR

Mayonez, krema veya şekerli içeriklere sahip soslar, masum bir salatayı hamburgerden daha kalorili hale getirebilir. Uzmanlar her zaman "zeytinyağı-limon" diyor.

Diyet yapmak için yeniyor ama aslında kilo aldırıyor! İşte diyetisyenlerin ’tuzak’ dediği 10 gıda

5. AVOKADO

Çok sağlıklı yağlar içerir evet, ama aynı zamanda çok yüksek kalorilidir. Bir avokadonun yarısı, bir ana öğünün yarısı kadar enerji içerebilir.

Sağlıklı yağları kaçırmamak ve kalori dengesini korumak için porsiyon kontrolü sağlamak büyük önem taşıyor.

Diyet yapmak için yeniyor ama aslında kilo aldırıyor! İşte diyetisyenlerin ’tuzak’ dediği 10 gıda

6. TAZE SIKILMIŞ MEYVE SULARI

Meyveyi sıktığınızda lifleri (posası) çöpe gider, geriye sadece şekerli su kalır. Bu da kan şekerini anında fırlatır ve yağlanmaya davetiye çıkarır.

Diyet yapmak için yeniyor ama aslında kilo aldırıyor! İşte diyetisyenlerin ’tuzak’ dediği 10 gıda

7. KURUYEMİŞLER

"Sağlıklı yağ" deposu olmaları, sınırsız yenebilecekleri anlamına gelmez. Bir avuç badem veya fındık yaklaşık 150-200 kaloridir.

Diyet yapmak için yeniyor ama aslında kilo aldırıyor! İşte diyetisyenlerin ’tuzak’ dediği 10 gıda

8. SUSHİ

İçindeki pirinç (işlenmiş karbonhidrat) ve kullanılan soslar (teriyaki veya mayonezli karışımlar) nedeniyle sanılanın aksine "hafif" bir öğün olmayabilir.

Diyet yapmak için yeniyor ama aslında kilo aldırıyor! İşte diyetisyenlerin ’tuzak’ dediği 10 gıda

9. HUMUS

Nohut ve tahin çok sağlıklıdır ancak genellikle yanında yenen beyaz ekmek veya paketli krakerlerle tüketildiğinde kalori dengesi bozulur.

Diyet yapmak için yeniyor ama aslında kilo aldırıyor! İşte diyetisyenlerin ’tuzak’ dediği 10 gıda

10. AGAVE ŞURUBU VEYA BAL

"Doğal şeker" olmaları onları "kalorisiz" yapmaz. Vücut, doğal olsun ya da olmasın, şekeri şeker olarak algılar ve fazla tüketildiğinde yağa dönüştürür.

Diyet yapmak için yeniyor ama aslında kilo aldırıyor! İşte diyetisyenlerin ’tuzak’ dediği 10 gıda

NOT: Bu liste bilgilendirme amaçlıdır. Her bünyenin enerji ihtiyacı farklıdır; herhangi bir diyet programına başlamadan önce mutlaka bir diyetisyene danışın. "Sağlıksız" gıda yoktur, "porsiyonu kaçırılmış" gıda vardır!

Diyet yapmak için yeniyor ama aslında kilo aldırıyor! İşte diyetisyenlerin ’tuzak’ dediği 10 gıda
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör