Diyet yapmak için yeniyor ama aslında kilo aldırıyor! İşte diyetisyenlerin ’tuzak’ dediği 10 gıda

Beslenme uzmanları ve diyetisyenler, danışanlarından en sık "Beslenmeme dikkat etmeme rağmen neden tartıda ibre oynamıyor?" sorusunu duyduklarını belirtiyor. Cevap ise genellikle sandığımız kadar karmaşık değil: "Doğru gıdayı, yanlış miktarda veya yanlış içerikle tüketmek."