Diyetisyen Selahattin Dönmez’den bayram kilolarını 4 günde eriten liste! Yağ yakımını %40 artırıyor

AKŞAM YEMEĞİNİ NASIL PLANLAMALIYIM?

Akşam yemeği konusunda dikkat etmediğimiz en önemli konu zamanıdır. Uzun mesai saatlerinde çalışan veya işten geç çıkıp zamanını daha yoğun trafikte geçirenler için akşam yemeği geç vakitte yapılmaktadır. Akşam yenilecek besinlerin özellikleri ve nasıl bir öğün yapılmalı gelin birlikte bu konuya göz atalım.

Vücudumuz uyanıklık sürecinde yemeyi tolere eden metabolik saatler ile koordineli çalışan bir sistemdir. Tüm doğal besinleri sindirir ve emer. Çünkü tüm biyolojik sistem için gerekli makro ve milro besin öğelerine bağımlı çalışır beden sistemimiz.

Uyanıklık süreci sabah melatonin azalması ile başlar gece melatonin maksimuma çıkan sürecine kadar sürer. Bu sebeple doğa ritmi bize yemeniz gereken zamanın gün içinde olmasının mesajını vermiş, öğün sayısı ile ilgili ise güne enerjik başlamak için ilk öğün, günü zinde devam ettirmek için gün ortası ikinci öğün ve son olarak ise gün kararmaya yakınken son öğün olarak bir acıkma silsilesi içerisinde yeme düzeni hakkında bilgiler sunmuştur.