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Diyetisyen uyardı: “Bu besinden 7 adetten fazla yemek ölümcül olabilir!” Çok az kişi biliyor ama…

Tükettiğimiz besinlerin sağlığımız için büyük bir önem taşıdığı bilinen bir gerçek. Kimi besinler sağlıklı kategorisinde kabul edilerek üzerlerinde yapılan araştırmalar pek çok sağlık sorununu yenmede etkili olabileceklerini gösteriyor. Ancak başta işlenmiş gıdalar olmak üzere farklı yiyecekler de bu kronik rahatsızlıkların en büyük tetikleyicileri olarak görülüyor. Buna karşın bazı sağlıklı besinleri çok fazla tüketmek de vücudumuzda geri dönüşü olmayan zararlara yol açabilir. Yakın zamanda bir diyetisyen belirli bir yiyecekten 7 adetten fazla yemenin ölümcül sonuçları olabileceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 04.11.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 11:06
Diyetisyen uyardı: Bu besinden 7 adetten fazla yemek ölümcül olabilir! Çok az kişi biliyor ama…

Önde gelen bir diyetisyen, çok fazla Brezilya cevizi tüketmenin bir dizi endişe verici sağlık sorununa yol açabileceğini ortaya koydu.

Diyetisyen uyardı: Bu besinden 7 adetten fazla yemek ölümcül olabilir! Çok az kişi biliyor ama…

Abbey Sharp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bunu çok az kişi biliyor ama çok fazla yemek ölümcül olabilir" ifadelerini kullandı.

Diyetisyen uyardı: Bu besinden 7 adetten fazla yemek ölümcül olabilir! Çok az kişi biliyor ama…

Sosyal medya üzerinde iki milyon takipçisi bulunan 37 yaşındaki Kanadalı Sharp, asıl endişenin selenyum olduğunu söyledi.

Diyetisyen uyardı: Bu besinden 7 adetten fazla yemek ölümcül olabilir! Çok az kişi biliyor ama…

Doğurganlığa ve metabolizmaya yardımcı olan bu mineral, yumurta, balık, mantar ve hindi gibi çeşitli yiyeceklerde bulunuyor; ancak Brezilya cevizi açık ara en zengin kaynak.

Diyetisyen uyardı: Bu besinden 7 adetten fazla yemek ölümcül olabilir! Çok az kişi biliyor ama…

Sharp'a göre, sadece altı ila sekiz adet Brezilya cevizi, önerilen günlük selenyum miktarının yaklaşık yüzde 1000'ini içeriyor; bu da aşırı doz almanın çok kolay olduğu anlamına geliyor.

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