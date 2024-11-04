Diyetisyen uyardı: “Bu besinden 7 adetten fazla yemek ölümcül olabilir!” Çok az kişi biliyor ama…

Tükettiğimiz besinlerin sağlığımız için büyük bir önem taşıdığı bilinen bir gerçek. Kimi besinler sağlıklı kategorisinde kabul edilerek üzerlerinde yapılan araştırmalar pek çok sağlık sorununu yenmede etkili olabileceklerini gösteriyor. Ancak başta işlenmiş gıdalar olmak üzere farklı yiyecekler de bu kronik rahatsızlıkların en büyük tetikleyicileri olarak görülüyor. Buna karşın bazı sağlıklı besinleri çok fazla tüketmek de vücudumuzda geri dönüşü olmayan zararlara yol açabilir. Yakın zamanda bir diyetisyen belirli bir yiyecekten 7 adetten fazla yemenin ölümcül sonuçları olabileceğini belirtti.