Diyetsiz, sporsuz 6 ayda 22 kilo verdi! "Yıllarca boşuna uğraşmışım" İşte uyguladığı 5 adım...

Ne kadar dikkatli beslenilirse beslenilsin ya da ne kadar düzenli egzersiz yapılırsa yapılsın, tartıda beklenen düşüş görülmeyebilir. Bu durumun nedeni çoğu zaman uygulanan yöntemlerin kişiye uygun olmamasıdır. Uzun yıllar kilo vermekte zorlanan Ruth Soukup da benzer bir süreçten geçti. Ancak klasik yaklaşımları geride bırakıp yöntemini değiştirdiğinde, yalnızca 6 ay içinde 22 kilo verdi ve bu sonucu kalıcı hale getirmeyi başardı. Soukup, bu dönüşümün detaylarını kendi deneyimleri üzerinden paylaştı.

Giriş Tarihi: 19.03.2026 09:01
Onu hedefe ulaştıran adımlar ve verdiği kiloyu kalıcı kılan değişiklikler ise şöyle sıralanıyor…

KİLOLAR BİR TÜRLÜ GİTMEDİ

Ruth, yıllar boyunca kilo vermek için pek çok yöntemi denedi. Bitki temelli beslenmeye yöneldi, günlük kalori alımını dikkatle takip etti ve her gün 5 ila 8 kilometre koşarak yoğun kardiyo yaptı. Ancak tüm bu çabasına rağmen tartıda anlamlı bir değişim yaşanmadı.

"Yıllarca kilomla mücadele ettim ve pek çok diyet programı denedim. Defalarca başarısız oldum. Oysa doğru şeyleri yaptığımı düşünüyordum. Sağlıklı beslendiğime inanıyor, düzenli olarak egzersiz yapıyordum ama buna rağmen vücudum kilo vermeye direniyordu" sözleriyle sürecini anlatıyor.

43 YAŞINDA YENİ BİR YOLA GİRDİ

Yıllarca süren hayal kırıklıklarının ardından Ruth, uyguladığı yöntemlerin artık işe yaramadığını fark etti. Bunun üzerine alışkanlıklarını yeniden gözden geçirerek, kilo verme sürecinde tamamen farklı bir yaklaşım benimsemeye karar verdi.

"Neden hiçbir yöntemin işe yaramadığını, metabolizmamın neden sanki yavaşlamış gibi davrandığını anlamaya çalışıyordum. Bir noktadan sonra umudumu kaybetmeye başladım. Belki bu hissi siz de tanıyorsunuzdur. Ancak 43 yaşıma geldiğimde, bu kısır döngüden çıkmam gerektiğini fark ettim ve tamamen farklı bir yol denemeye karar verdim" diyor.

Bu aşamada Ruth, klasik diyet anlayışını bir kenara bırakarak kilo verme sürecinin arkasındaki bilimsel mekanizmaları araştırmaya yöneldi.

"KİLO VERMEK SADECE KALORİ SAYMAK DEĞİL, HORMONLARI DENGELEMEK"

Ruth, kilo kaybının yalnızca kalori açığı oluşturmaktan ibaret olmadığını, hormonların bu süreçte belirleyici bir rol üstlendiğini fark etti.

"Diyet yapmayı bir kenara bırakıp, özellikle 40 yaş üstü kadınlarda kilo vermenin ardındaki bilimi anlamaya odaklandım. Yaş ilerledikçe vücudun neden kilo almaya daha yatkın hale geldiğini ve kilo vermenin neden zorlaştığını öğrenmek istedim. Sonunda önemli bir gerçeği fark ettim: Kilo vermek sandığımız gibi yalnızca kalori açığıyla ilgili değil; asıl belirleyici olan hormonlarımız" diye anlatıyor.

Bu farkındalık, Ruth'un kilo verme yaklaşımını kökten değiştirdi. Kalori hesabı yapmak yerine hormon dengesini desteklemeye ve vücudunu gerçekten besleyen gıdalara yöneldi. Bu değişim sayesinde 22 kilo vermeyi başardı ve verdiği kiloyu yıllardır korudu.

İŞTE KALICI KİLO KAYBINI GETİREN 5 KRİTİK DEĞİŞİKLİK

1. KALORİ SAYMAYI BIRAKTI

Ruth, yıllarca her lokmayı hesaplayarak kalori açığı oluşturmaya çalıştığını ancak bunun beklediği sonucu vermediğini söylüyor. Zamanla bu yaklaşımın sürdürülebilir olmadığını fark eden Soukup, kalori saymayı tamamen bıraktı. Bunun yerine, vücudunu gerçekten besleyen doğru gıdalara odaklanarak daha dengeli bir yol izlemeye başladı.

Bunun yerine, hormon dengesini destekleyen ve vücudun ihtiyaçlarına odaklanan bir beslenme düzeni benimsedi.

2. ŞEKER VE İŞLENMİŞ GIDALARI HAYATINDAN ÇIKARDI

İlk yaptığı değişikliklerden biri, şeker ve işlenmiş gıdaları tamamen bırakmak oldu.

"Şekerden arındım ve toksik işlenmiş gıdaları hayatımdan çıkardım. Hormonlarınızı dengelemek için yapmanız gereken ilk şey budur," diye vurguluyor.

Şekerin insülin seviyelerini dalgalandırarak kilo alımına neden olduğunu, işlenmiş gıdaların ise vücutta inflamasyonu artırarak metabolizmayı yavaşlattığını belirtiyor.

3. PROTEİN TÜKETİMİNİ ARTIRDI

Ayrıca beslenme düzenini yeniden gözden geçirerek protein alımını önemli ölçüde artırdı.

"Eskisinden çok daha fazla sağlıklı yağ ve besleyici proteinler tüketmeye başladım" diye anlatıyor.

Araştırmalara göre, önerilen miktardan daha fazla protein tüketmek sadece kilo vermeyi hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda kas kaybını önleyerek vücut kompozisyonunu iyileştirir.

4. KARDİYO YERİNE GÜÇ ANTRENMANINA YÖNELDİ

Eskiden kilo vermek için saatlerce koşu yaparken, şimdi güç antrenmanlarına odaklanıyor.

"Yoğun kardiyo ile kalori yakmaya çalışmak yerine, ağırlık antrenmanına ve kas kütlesi oluşturmaya yöneldim," diyor.

Mayo Clinic'e göre, ağırlık çalışmaları vücut yağını azaltırken kas kütlesini korumaya ve metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur. Ayrıca kemik sağlığını destekler, yaşam kalitesini artırır ve kilo yönetimini kolaylaştırır.

5. KISA VADELİ DEĞİL, UZUN VADELİ DÜŞÜNDÜ

Son olarak, süreci bir yarış gibi görmek yerine sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmaya odaklandı. "Kendime bir zaman çizelgesi belirlemedim. Sadece sürdürülebilir bir yaşam tarzı oluşturmaya çalıştım. Ancak yine de altı ayda 22 kg verdim ve üç yıldır bu kiloyu koruyorum," diyor.