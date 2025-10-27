Trend Galeri Trend Yaşam DİZİ İZLE! Cennetin Çocukları 7. bölüm izle: TRT 1 Cennetin Çocukları son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının dizisi Cennetin Çocukları, 7. yeni bölümüyle bu akşam (27 Ekim Pazartesi) izleyicilerle buluşuyor. İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya ve Melisa Şenolsun'u bir araya getiren yapımda, Ayşecik'in kritik ameliyatı için çabalayan İskender, ilk kez helal yoldan para kazanmayı deniyor. Ayla'nın İskender ve Gönül yakınlaşmasını fark etmesi ise ilişkilerde fırtına koparacak. Cennetin Çocukları 7. bölüm izle ekranı:

Giriş Tarihi: 27.10.2025 19:12
Ege'nin şirin kasabası Arafköy'de geçen sıcak ve çarpıcı hikayesiyle dikkat çeken Cennetin Çocukları, bu akşam 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İskender'in karanlık geçmişi ile yeni hayatı arasındaki mücadelesi sürerken, kasaba bu kez dışarıdan gelen büyük bir tehlikeyle sınanıyor. Umut, aşk ve aile bağlarının ön planda olduğu yeni bölümde yaşanacak tüm detaylar merakla bekleniyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI 7. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ile takip edilen yeni bölümün tamamına yayın sonrası aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/cennetin-cocuklari

CENNETİN ÇOCUKLARI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Ayşe'nin ameliyatı başarısız olsa da kimse umudunu kaybetmemiştir. Ayşe herkese umudu öğretir. Peki onlar, umutlarına sahip çıkabilecekler mi?

Arafköy'e yeni bir bela yaklaşmaktadır. Kasaba bu tehlikeyle karşı karşıya geldiğinde, İskender ne yapacak? Kasabayı koruyabilecek mi?

Kuzenler, Arife'nin çocuklarının velayetini almak için nasıl bir çözüm bulacaktır? Çabaları sonuç verecek midir?

Adem ve Sezen'in aşkı sınanırken, İskender, Gönül ve Ayla arasında sıkışmış haldedir. Aşk onlara yol gösterecek midir?

