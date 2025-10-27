DİZİ İZLE! Cennetin Çocukları 7. bölüm izle: TRT 1 Cennetin Çocukları son bölüm izle
TRT 1 ekranlarının dizisi Cennetin Çocukları, 7. yeni bölümüyle bu akşam (27 Ekim Pazartesi) izleyicilerle buluşuyor. İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya ve Melisa Şenolsun'u bir araya getiren yapımda, Ayşecik'in kritik ameliyatı için çabalayan İskender, ilk kez helal yoldan para kazanmayı deniyor. Ayla'nın İskender ve Gönül yakınlaşmasını fark etmesi ise ilişkilerde fırtına koparacak. Cennetin Çocukları 7. bölüm izle ekranı:
Giriş Tarihi: 27.10.2025 19:12