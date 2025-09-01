Trend
Diziler ne zaman başlayacak? Fragmanlar izleyici ile buluşuyor! Gönül Dağı, Kuruluş dizisi, Uzak Şehir, Eşref Rüya...
Televizyon ekranlarının sevilen yapımları yeni sezon hazırlıklarına hız verdi. Gönül Dağı, Kuruluş, Uzak Şehir ve Eşref Rüya dizilerini heyecanla bekleyen izleyiciler, yeni bölümlerin hangi tarihte yayınlanacağını merak ediyor. Peki, diziler ne zaman başlayacak ve yeni sezon tarihleri belli oldu mu? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 01.09.2025 06:16
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 15:02