Diziler ne zaman başlayacak? Fragmanlar izleyici ile buluşuyor! Gönül Dağı, Kuruluş dizisi, Uzak Şehir, Eşref Rüya...

Televizyon ekranlarının sevilen yapımları yeni sezon hazırlıklarına hız verdi. Gönül Dağı, Kuruluş, Uzak Şehir ve Eşref Rüya dizilerini heyecanla bekleyen izleyiciler, yeni bölümlerin hangi tarihte yayınlanacağını merak ediyor. Peki, diziler ne zaman başlayacak ve yeni sezon tarihleri belli oldu mu? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 01.09.2025 06:16 Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 15:02
Yeni yayın dönemi yaklaşırken diziseverlerin gözü popüler yapımların sezon tarihine çevrildi. Gönül Dağı, Kuruluş, Uzak Şehir ve Eşref Rüya gibi diziler beklenmeye başladı. İzleyiciler, sevilen yapımların yeni sezon bölümlerini ne zaman izleyeceklerini araştırıyor. Peki, Gönül Dağı, Kuruluş, Uzak Şehir, Eşref Rüya yeni sezon ne zaman?

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TRT 1'de takip edilen birçok dizi için heyecanlı bekleyiş başladı.

Kuruluş, Uzak Şehir, Eşref Rüya ve Gönül Dağı gibi pek çok dizinin yayın tarihi bekleniyor.

Dizilerin eylül ayında yeni sezonlarına başlaması bekleniyor. Kesin tarihler netleşmezken gelecek ayla birlikte yeni sezon fragmanlarının da yayımlanması beklenenler arasında. Bu sezon ekrana gelecek bazı yapımlar ise tanıtımlarını yayımladı.

İşte, dizilerin yeni sezonundan bilgiler ve yeni başlayacak olan yapımlar:

KURULUŞ DİZİSİ NE ZAMAN?

Yapımcı Bozdağ Film'in yaptığı açıklamada, Osman Bey'in oğlu Orhan Gazi karakterini genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun canlandıracağı duyuruldu. Bozdağ Film açıklamasında: "Seyircimize ve Kamuoyuna Duyurulur. Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!"

Kuruluş dizisi yayın tarihi henüz netleşmedi.

YENİ SEZONDA YENİ DİZİLER!

Gözleri Karadeniz dizisi de Çamlıhemşin'de sete çıktı. Başrollerini Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı dizi yeni sezona dair en çok merak edilen yapımlar arasında.

Gözleri Karadeniz 2 Eylül 2025 Salı günü ATV'de!

HANDE ERÇEL VE BARIŞ ARDUÇ'LU AŞK VE GÖZYAŞI GELİYOR!

ATV yeni sezonda reytingleri alt üst edecek iki diziyle geliyor. Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı Aşk ve Gözyaşı sezonun iddialı yapımları arasında.

Kore tarihinin en çok izlenen dizilerinden Queen of Tears'ın yerli uyarlaması olan Aşk ve Gözyaşı, eylül ayında atv'de başlayacak.

VELİAHT YENİ SEZON'DA SHOW TV'DE!

Show TV ekranlarında başlayacak Veliaht dizisi Eylül ayında yayın hayatına başlayacağını duyurdu. Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin yer aldığı yeni dizi aile içi güç savaşlarına odaklanacak.

ÇARPINTI DİZİSİ OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKTİ!

Star TV'de başlaması beklenen Çarpıntı dizisi de yeni sezona başlayacak yapımlar arasında. Sibel Taşçıoğlu, Lizge Cömert, Kerem Bürsin ve Deniz Çakır gibi isimlerin yer alacağı yapım kalp yetmezliğiyle mücadele eden genç bir kızın hayatına odaklanacak. 7 Eylül Pazar Star'da!

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU!

Uzak Şehir yeni sezonuyla 15 Eylül'den itibaren her pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

Uzak Şehir 2. Sezon Fragmanı yayında!

İşte, dizinin yeni bölüm fragmanı linki:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/fragmanlar/uzak-sehir-2-sezon-fragmani