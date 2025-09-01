Diziler ne zaman başlayacak? Fragmanlar izleyici ile buluşuyor! Gönül Dağı, Kuruluş dizisi, Uzak Şehir, Eşref Rüya...

HANDE ERÇEL VE BARIŞ ARDUÇ'LU AŞK VE GÖZYAŞI GELİYOR!

ATV yeni sezonda reytingleri alt üst edecek iki diziyle geliyor. Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı Aşk ve Gözyaşı sezonun iddialı yapımları arasında.

Kore tarihinin en çok izlenen dizilerinden Queen of Tears'ın yerli uyarlaması olan Aşk ve Gözyaşı, eylül ayında atv'de başlayacak.