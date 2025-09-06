Trend
Diziler ne zaman başlayacak? Gönül Dağı, Kuruluş dizisi, Can Borcu, Uzak Şehir, Bahar, Eşref Rüya tarihleri bekleniyor
Televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı başlıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği Gönül Dağı, Kuruluş, Can Borcu, Uzak Şehir, Bahar ve Eşref Rüya dizilerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, sevilen yapımların yeni sezonları hangi tarihte izleyiciyle buluşacak? Diziler ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 06.09.2025 07:08
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 15:00