Trend Galeri Trend Yaşam Diziler ne zaman başlayacak? Gönül Dağı, Kuruluş dizisi, Can Borcu, Uzak Şehir, Bahar, Eşref Rüya tarihleri bekleniyor

Televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı başlıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği Gönül Dağı, Kuruluş, Can Borcu, Uzak Şehir, Bahar ve Eşref Rüya dizilerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, sevilen yapımların yeni sezonları hangi tarihte izleyiciyle buluşacak? Diziler ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 06.09.2025 07:08 Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 15:00
Sonbahar yaklaşırken diziseverler, yeni sezon takvimini araştırmaya başladı. TRT 1, ATV, Show TV ve Kanal D ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, Kuruluş, Can Borcu, Uzak Şehir, Bahar ve Eşref Rüya dizilerinin tarihi merak ediliyor. Peki, diziler yeni sezon bölümleriyle ne zaman başlayacak?

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TRT 1'de takip edilen birçok dizi için heyecanlı bekleyiş başladı.

Kuruluş, Uzak Şehir, Eşref Rüya ve Gönül Dağı gibi pek çok dizinin yayın tarihleri bekleniyor. İşte, o yapımların 2. sezonundan bilgiler:

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU!

Uzak Şehir yeni sezonuyla 15 Eylül'den itibaren her pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

EŞREF RÜYA 2. SEZON NE ZAMAN?

Eşref Rüya dizisinin yeni sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. Ancak dizinin Eylül ayının 2 ya da 3. haftasında yayına girmesi bekleniyor.

CAN BORCU YENİ SEZON NE ZAMAN?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Can Borcu 6 Eylül Cumartesi akşamı yeni sezonuyla başlıyor. Kadroya yeni oyuncular dahil olurken gelen 23. bölüme ait fragmanla birlikte dizide heyecanın doruğa ulaşması bekleniyor.

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Böylece Gönül Dağı 6. sezon yayın tarihi belli oldu.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Erdal Özyağcılar'ın başrollerini paylaştığı Gönül Dağı dizisi, 6 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de 183. bölümüyle ekranlara gelecek.

BAHAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bahar, yeni sezonunun ilk bölümüyle 9 Eylül Salı saat 20.00'de Show TV'de ekranlara gelecek.

KURULUŞ DİZİSİ NE ZAMAN?

Yapımcı Bozdağ Film'in yaptığı açıklamada, Osman Bey'in oğlu Orhan Gazi karakterini genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun canlandıracağı duyuruldu. Bozdağ Film açıklamasında: "Seyircimize ve Kamuoyuna Duyurulur. Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!"

Kuruluş dizisi yayın tarihi henüz netleşmedi.

