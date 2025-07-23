DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Yeni sezonlar için geri sayım başladı!
Sezon arası veren dizilerle birlikte kanallarda yeni bölümlerin yerini farklı programlar aldı. Merakla beklenen yeni sezonlarla birlikte beklenen yeni diziler de ilk fragmanlarını yayımlamaya başladı. Gözleri Karadeniz, Veliaht gibi yeni yapımlardan ilk tanıtımlar gelirken televizyon izleyicisi geri sayıma başladı. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TRT 1 yayın akışları ayrı ayrı radara girmiş durumda. Peki; diziler ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 23.07.2025 06:21
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 15:10