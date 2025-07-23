Trend Galeri Trend Yaşam DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Yeni sezonlar için geri sayım başladı!

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Yeni sezonlar için geri sayım başladı!

Sezon arası veren dizilerle birlikte kanallarda yeni bölümlerin yerini farklı programlar aldı. Merakla beklenen yeni sezonlarla birlikte beklenen yeni diziler de ilk fragmanlarını yayımlamaya başladı. Gözleri Karadeniz, Veliaht gibi yeni yapımlardan ilk tanıtımlar gelirken televizyon izleyicisi geri sayıma başladı. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TRT 1 yayın akışları ayrı ayrı radara girmiş durumda. Peki; diziler ne zaman başlıyor?

Giriş Tarihi: 23.07.2025 06:21 Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 15:10
DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Yeni sezonlar için geri sayım başladı!

Dizilerin başlangıç tarihleri izleyicilerin gündeminde. Geniş kitleli yapımlarla birlikte yeni başlayacak diziler de bekleyişi heyecanlı hale getirdi. İlgi çeken hikayeler ve oyuncu kadroları bir bir duyurulmaya başlıyor. İşte, bu sezon ekranlara gelmesi beklenen yapımlar:

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Yeni sezonlar için geri sayım başladı!

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TRT 1'de takip edilen birçok dizi için heyecanlı bekleyiş başladı. Sahipsizler, Uzak Şehir gibi pek çok dizinin yeni sezonlarının yanı sıra Kuruluş dizisi gibi beklenen yeni yapımlar da var.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Yeni sezonlar için geri sayım başladı!

Dizilerin eylül ayında yeni sezonlarına başlaması bekleniyor. Kesin tarihler netleşmezken gelecek ayla birlikte yeni sezon fragmanlarının da yayımlanması beklenenler arasında.

Bu sezon ekrana gelecek bazı yapımlar ise tanıtımlarını yayımladı.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Yeni sezonlar için geri sayım başladı!

YENİ DİZİLER SEZONA HAZIR!

Show TV ekranlarında başlayacak Veliaht dizisi Eylül ayında yayın hayatına başlayacağını duyurdu.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin yer aldığı yeni dizi aile içi güç savaşlarına odaklanacak.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Yeni sezonlar için geri sayım başladı!

Öte yandan ATV'de başlaması beklenen Gözleri Karadeniz dizisi de Çamlıhemşin'de sete çıktı.

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrollerinde yer alacağı yapım eylül ayında izleyicisi ile buluşacak.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Yeni sezonlar için geri sayım başladı!

Star TV'de başlaması beklenen Çarpıntı dizisi de yeni sezona başlayacak yapımlar arasında. Sibel Taşçıoğlu, Lizge Cömert, Kerem Bürsin ve Deniz Çakır gibi isimlerin yer alacağı yapım kalp yetmezliğiyle mücadele eden genç bir kızın hayatına odaklanacak.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Yeni sezonlar için geri sayım başladı!