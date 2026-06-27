Doğa onları adeta unuttu... Çirkin diye anılan bu 20 canlının yeteneklerine inanamayacaksınız!

Bilim insanlarının "bebek şeması" adını verdiği bir kavram nedeniyle; büyük gözlü, küçük burunlu ve yuvarlak yüzlü canlıları (tıpkı kedi ve köpek yavruları gibi) içgüdüsel olarak koruma arzusuyla seviyoruz. Ancak bu estetik ön yargı; doğanın en büyüleyici, en zeki ve en dirençli canlılarını "çirkin" ilan ederek göz ardı edilmesine neden oluyor. Oysa haritaların ve okyanusların en ücra köşelerinde yaşayan bu sıra dışı canlılar, dış görünüşlerinin arkasında bilim dünyasını hayrete düşüren kusursuz hayatta kalma yetenekleri barındırıyor.