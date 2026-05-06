DOĞUM İZNİ BAŞVURU DETAYLARI 2026 II 24 haftalık annelik izni ne kadar, nasıl başvuru yapılır? Ek izin başvuruları başladı!

Çalışan anne adaylarının en çok araştırdığı konuların başında doğum izni geliyor. Böylece bu konu kapsamında yapılan düzenlemelerle yeniden gündeme gelen izin süreleri ve koşulları merakla araştırılıyor. Ek doğum izni başvurularının da başlamasıyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen süreç ve ödeme detayları ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 06.05.2026 14:31
Doğum izni, çalışan anne adayları için oldukça önemli bir yere sahip. Bu nedenle başvuru süreci ve ödeme koşulları çerçevesinde sunulan imkanlar anne adayları tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından doğum öncesi ve sonrasını kapsayan sistem ile doğum izni ayrıntıları önem taşıyor.

EK DOĞUM İZNİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

Analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tamamlamamış olanlara talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilecek

BAŞVURULARIN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ NE?

Doğum izninden yararlanacaklar 10 iş günü içinde çalıştıkları kuruma başvuru yaparak düzenlemeden yararlanabilecek. 4 Mayıs'ta başlayan başvurular 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar devam edecek.

DOĞUM İZNİNDEN YARARLANMAK İÇİN NE ZAMAN DOĞUM YAPMIŞ OLMAK GEREKİYOR?

İlave 8 haftalık haktan yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor. 15 Ekim 2025 ve öncesinde gerçekleşen doğumlar bu yeni düzenlemeden faydalanamayacak.

İZİN HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

Düzenlemeye göre, 1 Nisan 2026'dan geriye doğru 168 gün sayılacak. 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan anneler izinden yararlanabilecek.

DOĞUM İZNİ ÜCRETLERİNİN DURUMU NASIL OLACAK?

Doğum izni geçici rapor ücretleri de güncellenen tarihler üzerinden yeniden hesaplanacak. Ödemeler 24 hafta üzerinden yapılacak. SGK'lı annelere 120 gün yerine 168 gün üzerinden yapılacak hesaplama ile izin süresi boyunca en az 123 bin 312 TL ödenecek. Brüt maaş ortalaması 35 bin TL olana 130 bin 667 TL, 40 bin TL olana 149 bin 333 TL, 50 bin TL olana da 186 bin 667 TL ödenecek. Devlet memuru anneler için maaş ödemesi ise kesinti yapılmadığı için doğum izni süresince tam olarak ödenmeye devam edecek. Yeni anne olan bir memur doğum izni süresi boyunca 247 bin 560 TL alacak.

İKİZ BEBEĞİ OLANLARİN İZNİ NE KADAR OLACAK?

İlave doğum izni çoğul gebelikler için 18 haftadan 26 haftaya çıkarıldı. Beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadınlar, isteği halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar kurumunda çalışabilmekteydi. Düzenlemede bu sürenin 2 haftaya kadar çekilmesi ile doğum sonrası aktarılabilecek süre 1 hafta daha uzamış oldu.

BABALAR İZİN SÜRESİNCE NE KADAR ALACAK?

Babalar için 10 günlük izin süresince herhangi bir maaş kesintisi yapılmıyor. Bu süre zarfında çalışan baba, herhangi bir kesinti yaşamadan maaşını aynen almaya devam edecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
