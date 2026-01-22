Trend Galeri Trend Yaşam DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİ: Doğum izni 24 hafta oldu mu, Meclis'ten geçti mi? Gözler Bakan Göktaş'ta!

Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar, çalışan ve yeni anne olan kadınlar tarafından yakından izleniyor. Düşen doğum oranları nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gündemine aldığı düzenlemenin, şu anda komisyon aşamasında olduğu biliniyor. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından doğum izni süresinde önemli bir artış yapılması hedefleniyor. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde, annelerin doğum sonrası hem fiziksel hem de psikolojik açıdan daha uzun bir toparlanma süreci geçirmesi amaçlanıyor.

Giriş Tarihi: 22.01.2026 14:49