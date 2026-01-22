Trend Galeri Trend Yaşam DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİ: Doğum izni 24 hafta oldu mu, Meclis'ten geçti mi? Gözler Bakan Göktaş'ta!

Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar, çalışan ve yeni anne olan kadınlar tarafından yakından izleniyor. Düşen doğum oranları nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gündemine aldığı düzenlemenin, şu anda komisyon aşamasında olduğu biliniyor. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından doğum izni süresinde önemli bir artış yapılması hedefleniyor. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde, annelerin doğum sonrası hem fiziksel hem de psikolojik açıdan daha uzun bir toparlanma süreci geçirmesi amaçlanıyor.

Giriş Tarihi: 22.01.2026 14:49
Doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasına yönelik çalışma gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın doğum oranlarını artırmaya yönelik hazırladığı düzenleme, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarıyla yeniden dikkat çekti.

Doğum izninin artırılmasına yönelik düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceğinin sorulması üzerine Göktaş, düzenlemenin komisyon aşamasından sonra yasalaşmasını öngördüklerini söyledi.

Göktaş, sürecin Meclis'in çalışma usulüne uygun yürütüleceğini belirterek, "İnşallah en yakın zamanda önümüzdeki haftalarda önce tabi Komisyona akabinde de Genel Kurula gelmesini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlığın doğum iznine ilişkin çalışmasını tamamlandığını dile getiren Göktaş, "16 haftadan 24 haftaya çıkmasını önerdik. Doğum öncesi 8 haftanın annelerimiz isterse 6 haftasını doğum sonrasına ekleyerek süreci bu şekilde tamamlayacağız. Mevcutta izinde olanlar otomatik olarak bu düzenlemeden aynı haftalar kapsamında yararlanacak."

Göktaş, babalık izninin özel sektörde 5 günden 10 güne çıkarılmasının da çalışmalara eklendiğini söyledi. "Aile Yılı" kapsamında ailelerin refahını artırmaya yönelik adımların sahadan gelen talepler doğrultusunda sürdürüleceğini vurguladı.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, doğum izninin artırılmasına yönelik düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceğine ilişkin soruları yanıtladı. Göktaş, düzenlemenin komisyon aşamasının ardından yasalaşmasının hedeflendiğini belirtti.

Sürecin Meclis'in çalışma usulüne uygun şekilde ilerleyeceğini vurgulayan Göktaş, düzenlemenin önümüzdeki haftalarda önce komisyona, ardından Genel Kurul'a sunulmasının planlandığını ifade etti.

