Doğum tarihiniz ruh eşinizin kim olduğunu gösteriyor! Meğer gerçek aşkın gizli formülüymüş

3. Kritik Tarih Eşleşmeleri

Bazı numerologlara göre, sizin doğum gününüz ile partner adayınızın doğum günü arasında 9 veya 11 gün fark olması, geçmiş yaşamlardan gelen bir bağın (karmik ilişki) göstergesi olabilir. Ayrıca, ayın aynı gününde doğan kişilerin (örneğin her ikisi de ayın 15'inde doğmuşsa) benzer yaşam derslerine sahip olduğu ve birbirlerini en iyi anlayan çiftler olduğu belirtiliyor.