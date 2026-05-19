Trend Galeri Trend Yaşam Doğu’nun etlisi mi, Ege’nin otlusu mu? İşte 7 bölgenin tahtı sallanmayan imza lezzetleri

Doğu’nun etlisi mi, Ege’nin otlusu mu? İşte 7 bölgenin tahtı sallanmayan imza lezzetleri

Bir lokmasıyla memleket özlemi yaşatan, tadıyla sınırları aşan o tarifler aynı listede buluştu! Doğu'nun bol etli sofralarından Ege'nin zeytinyağlı otlarına kadar Türkiye'nin 7 bölgesine damga vuran imza lezzetleri görenleri acıktırıyor.

Giriş Tarihi: 19.05.2026 18:28 Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 18:35
Doğu’nun etlisi mi, Ege’nin otlusu mu? İşte 7 bölgenin tahtı sallanmayan imza lezzetleri

Türkiye'nin her köşesi ayrı bir mutfak kültürü, ayrı bir lezzet mirası taşıyor. Güneydoğu'nun baharatlı kebapları, Karadeniz'in tereyağlı hamur işleri, Ege'nin şifa dolu ot yemekleri ve İç Anadolu'nun doyuran klasik tarifleri yıllardır sofraların yıldızı olmayı sürdürüyor. Peki hangi bölgenin lezzeti zirvede? İşte 7 bölgenin ünü sınırları aşan, tadı unutulmayan o meşhur imza yemekleri…

Doğu Anadolu Bölgesi – Erzurum Cağ Kebabı

Doğu’nun etlisi mi, Ege’nin otlusu mu? İşte 7 bölgenin tahtı sallanmayan imza lezzetleri

Ege Bölgesi – İzmir Şevketi Bostan

Doğu’nun etlisi mi, Ege’nin otlusu mu? İşte 7 bölgenin tahtı sallanmayan imza lezzetleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi – Ali Nazik veya Gaziantep Beyranı

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Doğu’nun etlisi mi, Ege’nin otlusu mu? İşte 7 bölgenin tahtı sallanmayan imza lezzetleri

Gaziantep Beyranı

Doğu’nun etlisi mi, Ege’nin otlusu mu? İşte 7 bölgenin tahtı sallanmayan imza lezzetleri

Karadeniz Bölgesi – Trabzon/Rize Kuymağı

Doğu’nun etlisi mi, Ege’nin otlusu mu? İşte 7 bölgenin tahtı sallanmayan imza lezzetleri

İç Anadolu Bölgesi – Kayseri Mantısı

Doğu’nun etlisi mi, Ege’nin otlusu mu? İşte 7 bölgenin tahtı sallanmayan imza lezzetleri

Akdeniz Bölgesi – Adana Kebabı

Doğu’nun etlisi mi, Ege’nin otlusu mu? İşte 7 bölgenin tahtı sallanmayan imza lezzetleri

Marmara Bölgesi – Bursa İskender Kebabı

Doğu’nun etlisi mi, Ege’nin otlusu mu? İşte 7 bölgenin tahtı sallanmayan imza lezzetleri

İŞTE İL İL TÜRKİYE'NİN EN POPÜLER LEZZETLERİ

Türkiye, zengin mutfak kültürüyle dünyanın en dikkat çeken gastronomi destinasyonlarından biri. Her şehrin kendine özgü bir lezzeti, her sokağın ayrı bir hikâyesi var. Peki, Türkiye'nin 81 ilinde ne yenir? Hangi şehir hangi yemekle öne çıkıyor? İşte il il Türkiye'nin en popüler lezzetleri...

İstanbul — Islak hamburger

Doğu’nun etlisi mi, Ege’nin otlusu mu? İşte 7 bölgenin tahtı sallanmayan imza lezzetleri

Edirne — Tava ciğeri

Doğu’nun etlisi mi, Ege’nin otlusu mu? İşte 7 bölgenin tahtı sallanmayan imza lezzetleri

Kırklareli — Hardaliye

Doğu’nun etlisi mi, Ege’nin otlusu mu? İşte 7 bölgenin tahtı sallanmayan imza lezzetleri

Tekirdağ — Tekirdağ köftesi

Doğu’nun etlisi mi, Ege’nin otlusu mu? İşte 7 bölgenin tahtı sallanmayan imza lezzetleri

Kocaeli — Pişmaniye

Doğu’nun etlisi mi, Ege’nin otlusu mu? İşte 7 bölgenin tahtı sallanmayan imza lezzetleri

Sakarya — Islama köfte

Doğu’nun etlisi mi, Ege’nin otlusu mu? İşte 7 bölgenin tahtı sallanmayan imza lezzetleri

Bursa — İskender kebap

Doğu’nun etlisi mi, Ege’nin otlusu mu? İşte 7 bölgenin tahtı sallanmayan imza lezzetleri

Balıkesir — Höşmerim

Doğu’nun etlisi mi, Ege’nin otlusu mu? İşte 7 bölgenin tahtı sallanmayan imza lezzetleri

Çanakkale — Peynir helvası

Doğu’nun etlisi mi, Ege’nin otlusu mu? İşte 7 bölgenin tahtı sallanmayan imza lezzetleri

Yalova — Yalova sütlüsü

Doğu’nun etlisi mi, Ege’nin otlusu mu? İşte 7 bölgenin tahtı sallanmayan imza lezzetleri

İzmir — Boyoz

Doğu’nun etlisi mi, Ege’nin otlusu mu? İşte 7 bölgenin tahtı sallanmayan imza lezzetleri

Aydın — Çöp şiş

Doğu’nun etlisi mi, Ege’nin otlusu mu? İşte 7 bölgenin tahtı sallanmayan imza lezzetleri

Muğla — Çökertme kebabı

Doğu’nun etlisi mi, Ege’nin otlusu mu? İşte 7 bölgenin tahtı sallanmayan imza lezzetleri

Denizli — Denizli kebabı

Doğu’nun etlisi mi, Ege’nin otlusu mu? İşte 7 bölgenin tahtı sallanmayan imza lezzetleri

Manisa — Manisa kebabı

Doğu’nun etlisi mi, Ege’nin otlusu mu? İşte 7 bölgenin tahtı sallanmayan imza lezzetleri

Uşak — Tarhana çorbası

Doğu’nun etlisi mi, Ege’nin otlusu mu? İşte 7 bölgenin tahtı sallanmayan imza lezzetleri

Kütahya — Cimcik