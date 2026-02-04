Trend
Dökülen kirpiklere 'dur' diyen o basit yöntem! Gece yatmadan önce sadece ince bir tabaka sürün, bakışlarınızın gücünü ikiye katlayın…
Pek çoğumuzun hayali; gür, uzun ve hacimli kirpiklerle etkileyici bakışlara sahip olmak. Ancak günlük makyaj rutinleri, yanlış temizleme alışkanlıkları ve çevresel faktörler zamanla kirpiklerimizin zayıflayıp dökülmesine neden oluyor. Ancak bu problemi, kimyasallardan ziyade doğal içerikler ile ortadan kaldırmak mümkün. Uzmanların da onayladığı, kirpik köklerini adeta 'mühürleyerek' besleyen o mucize yağlar, doğru teknikle uygulandığında mucizeler yaratabiliyor. Peki, kirpikleri gürleştiren en en etkili yöntem hangisi? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 04.02.2026 11:01
Güncelleme Tarihi: 04.02.2026 11:03