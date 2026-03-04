Trend Galeri Trend Yaşam Dolandırıcılık şebekesine "Son İstasyon" operasyonu! Araç muayene randevusu altında... | Dev işlem hacmi!

Dolandırıcılık şebekesine "Son İstasyon" operasyonu! Araç muayene randevusu altında... | Dev işlem hacmi!

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, araç muayene randevusu adı altında vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik Diyarbakır merkezli olmak üzere toplam 14 ilde gerçekleştirilen "Son İstasyon" operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Giriş Tarihi: 04.03.2026 09:47
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, TÜVTÜRK araç muayene hizmetlerini taklit ederek kurdukları sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran bir suç örgütünü takibe aldı.

DEV İŞLEM HACMİ VE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Şüphelilerin, oluşturdukları sahte siteler ve sabit hatlar üzerinden ulaştıkları mağdurları "borç ödeme" vaadiyle kandırdıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde, şebekenin 23 eylem gerçekleştirdiği toplam şüpheli işlem hacminin 810 milyon TL olduğu, tespit edilebilen maddi zararın ise 1 milyon 145 bin 159 TL olduğu kaydedildi.

DİYARBAKIR MERKEZLİ 14 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Diyarbakır merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Van, İzmir, Antalya, Ordu, Konya, Sakarya, Yalova, Erzurum, Hatay, Ankara ve Adana olmak üzere toplam 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ GELİRLERİNE EL KONULDU

Adli makamların kararıyla şüphelilere ait 2 gayrimenkul ve 3 otomobil ile banka hesaplarında bulunan toplam 8 milyon 430 bin lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

26 ŞÜPHELİDEN 25'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 25 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.