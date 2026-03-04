Dolandırıcılık şebekesine "Son İstasyon" operasyonu! Araç muayene randevusu altında... | Dev işlem hacmi!

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, TÜVTÜRK araç muayene hizmetlerini taklit ederek kurdukları sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran bir suç örgütünü takibe aldı.

DEV İŞLEM HACMİ VE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Şüphelilerin, oluşturdukları sahte siteler ve sabit hatlar üzerinden ulaştıkları mağdurları "borç ödeme" vaadiyle kandırdıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde, şebekenin 23 eylem gerçekleştirdiği toplam şüpheli işlem hacminin 810 milyon TL olduğu, tespit edilebilen maddi zararın ise 1 milyon 145 bin 159 TL olduğu kaydedildi.