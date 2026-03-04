Trend
Dolandırıcılık şebekesine "Son İstasyon" operasyonu! Araç muayene randevusu altında... | Dev işlem hacmi!
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, araç muayene randevusu adı altında vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik Diyarbakır merkezli olmak üzere toplam 14 ilde gerçekleştirilen "Son İstasyon" operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 25'i tutuklandı.
Giriş Tarihi: 04.03.2026 09:47