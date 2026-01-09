Dominikli Kevin Kasım Garipoğlu bahisten de çıktı: İşte Paradise Belgeleri ve İngiltere ile Malta bağlantısı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Kasım Gariopğlu, Türkiye'den firar etti. Tüm mal varlığına el konulan Kasım Garipoğlu'nun Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu, pasaportta Kevin Graham ismini kullandığı öğrenildi. SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü yazısında Dominikli Kevin'in yasa dışı bağlantısına da dikkat çekti. "Kasım Garipoğlu ismi Paradise Belgeleri başta olmak üzere İngiltere ve Malta'daki birçok kayıtta geçiyor. Garipoğlu Malta'daki Smart Gaming Group'un sahibi… 21bet adlı yasa dışı bahis sitesi bu gruba bağlı… Belgeleri karıştırdıkça ilginç bağlantılar ortaya çıkıyor" dedi. İşte Dilek Güngör'ün bugünkü yazısı…