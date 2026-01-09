Dominikli Kevin Kasım Garipoğlu bahisten de çıktı: İşte Paradise Belgeleri ve İngiltere ile Malta bağlantısı!

O günkü yazımda kendisini şikâyet edenlerden biri olan Korkmaz Yiğit'in kardeşi Gürbüz Yiğit'in ifadelerini gündeme getirmiştim. Yiğit, Garipoğlu ailesinden 7 milyon 850 bin dolar alacağı olduğunu söyleyip Hayyam, Kasım ve Ayfer Garipoğlu'nu şikâyet ettiği dilekçesinde Kasım Garipoğlu'nun Türkiye'de birçok kişinin Survivor programının çekildiği yer olarak bildiği Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu, pasaportta Kevin Graham ismini kullandığını söylemişti.