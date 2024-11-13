Donald Trump duyurdu! ABD Savunma Bakanlığına ilginç profil! "10 yıldır ellerimi yıkamıyorum" itirafı...

"10 YILDIR ELLERİMİ YIKAMADIM"

Pete Hegseth, yıllar önce yaptığı, "10 yıldır ellerimi yıkamıyorum" itirafıyla da gündem olmuştu.

Kendisiyle beraber programı sunan meslektaşları Ed Henry ve Jedediah Bila'nın kalan pizza parçalarını yemesiyle ilgili şaka yapmaları üzerine Hegseth, "Artık gizlemeye gerek yok. 10 yıldır ellerimi yıkamadım ve yıkamayı da düşünmüyorum. İnsanların ceplerinde şişelerce Purell (el temizleme jeli) ile dolaştıkları bir toplumda yaşıyoruz, ellerini günde 19 bin defa yıkarlarsa hayatlarını kurtaracaklarını düşünüyorlar" dedi.

Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Hegseth, daha sonra USA Today'e yaptığı açıklamada bu sözleriyle şaka yaptığını ifade etti.