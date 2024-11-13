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Donald Trump duyurdu! ABD Savunma Bakanlığına ilginç profil! "10 yıldır ellerimi yıkamıyorum" itirafı...

ABD Başkanı seçilen Donald Trump Yeni Kabine için hazırlıklarını sürdürüyor. 20 Ocak 2025'te görevi devralacak olan Trump, kabinesindeki önemli bir ismi daha bugün kamuoyuna duyurdu. Trump, Savunma Bakanlığı için eski asker ve Fox News kanalında yorumculuk yapan Pete Hegseth'i aday göstereceğini açıkladı. Televizyonculuk geçmişi de bulunan Hegseth'in yıllar önce yaptığı, "10 yıldır ellerimi yıkamıyorum" itirafı da çok konulmuştu. İşte Hegseth'in ilginç profili!

Giriş Tarihi: 13.11.2024 14:03 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:05
Donald Trump duyurdu! ABD Savunma Bakanlığına ilginç profil! 10 yıldır ellerimi yıkamıyorum itirafı...

ABD'deki Başkanlık seçimlerini kazanan ve 20 Ocak 2025'te görevi devralacak olan Trump, kabinesindeki önemli bir ismi daha bugün kamuoyuna duyurdu. Trump, Savunma Bakanlığı için eski asker ve televizyon yorumcusu Pete Hegseth'i aday göstereceğini açıkladı.

Donald Trump duyurdu! ABD Savunma Bakanlığına ilginç profil! 10 yıldır ellerimi yıkamıyorum itirafı...

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından, kabinedeki en önemli pozisyonlardan biri olan savunma bakanlığı için eski asker ve Fox News kanalında yorumculuk yapan Hegseth'i aday göstereceğini açıkladı.

Donald Trump duyurdu! ABD Savunma Bakanlığına ilginç profil! 10 yıldır ellerimi yıkamıyorum itirafı...

TELEVİZYONCULUK GEÇMİŞİ DE VAR!

Amerikan ordusunun farklı birimlerinde görev yapan Hegseth, hem Irak hem de Afganistan'da farklı dönemlerde görev yaptı. 2 kez bronz madalya kazanan Hegseth, uzun yıllardır gazilerle ilgili programlar ve etkinlikler düzenleyen bir isim olarak tanınıyor.

Donald Trump duyurdu! ABD Savunma Bakanlığına ilginç profil! 10 yıldır ellerimi yıkamıyorum itirafı...

ABD'de Cumhuriyetçi kanada yakın yayın yapan Fox News kanalında program yapan Hegseth'in, kamuoyunun beklemediği "sürpriz" bir isim olarak Trump tarafından aday gösterildiği kaydedildi.

Hegseth, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra Senato'da onay alarak görevine başlayabilecek.

Donald Trump duyurdu! ABD Savunma Bakanlığına ilginç profil! 10 yıldır ellerimi yıkamıyorum itirafı...

"10 YILDIR ELLERİMİ YIKAMADIM"

Pete Hegseth, yıllar önce yaptığı, "10 yıldır ellerimi yıkamıyorum" itirafıyla da gündem olmuştu.

Kendisiyle beraber programı sunan meslektaşları Ed Henry ve Jedediah Bila'nın kalan pizza parçalarını yemesiyle ilgili şaka yapmaları üzerine Hegseth, "Artık gizlemeye gerek yok. 10 yıldır ellerimi yıkamadım ve yıkamayı da düşünmüyorum. İnsanların ceplerinde şişelerce Purell (el temizleme jeli) ile dolaştıkları bir toplumda yaşıyoruz, ellerini günde 19 bin defa yıkarlarsa hayatlarını kurtaracaklarını düşünüyorlar" dedi.

Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Hegseth, daha sonra USA Today'e yaptığı açıklamada bu sözleriyle şaka yaptığını ifade etti.

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