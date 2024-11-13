Donald Trump duyurdu! ABD Savunma Bakanlığına ilginç profil! "10 yıldır ellerimi yıkamıyorum" itirafı...
ABD Başkanı seçilen Donald Trump Yeni Kabine için hazırlıklarını sürdürüyor. 20 Ocak 2025'te görevi devralacak olan Trump, kabinesindeki önemli bir ismi daha bugün kamuoyuna duyurdu. Trump, Savunma Bakanlığı için eski asker ve Fox News kanalında yorumculuk yapan Pete Hegseth'i aday göstereceğini açıkladı. Televizyonculuk geçmişi de bulunan Hegseth'in yıllar önce yaptığı, "10 yıldır ellerimi yıkamıyorum" itirafı da çok konulmuştu. İşte Hegseth'in ilginç profili!
Giriş Tarihi: 13.11.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:05