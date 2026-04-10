Donald Trump’ın eşi Melania Trump’tan Jeffrey Epstein çıkışı: Sapık milyarder ile tanışmalarını anlattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump, Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyerek, isminin cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile anılmasına ve hakkındaki iddialara tepki gösterdi.

Konuşmasına, "Beni rezil Jeffrey Epstein ile ilişkilendiren tüm yalanların bugün sona ermesi gerekiyor" ifadeleriyle başlayan Melania Trump, "İtibarımı karalamaya yönelik bu kötü niyetli girişimleri reddediyorum. Epstein ile hiçbir zaman arkadaşlığım olmadı" dedi.

New York ve Florida sosyal çevrelerin örtüşmesi nedeniyle zaman zaman Epstein'in de davetliler arasında bulunduğu etkinliklerde yer aldıklarını söyleyen Melania Trump, "Epstein ya da suç ortağı Ghislaine Maxwell ile hiçbir ilişkim olmadı. E-posta ile Maxwell'e verdiğim yanıt ise sıradan bir yazışmadan ötesi olarak nitelendirilemez" dedi.



EPSTEIN İLE NASIL TANIŞTILAR?

Melania Trump, "Ben Epstein'in kurbanı değilim. Beni Donald Trump ile Epstein tanıştırmadı. Eşimle 1998 yılında New York'taki bir partide tesadüfen tanıştım. İlk karşılaşmamız, 'Melania' adlı kitabımda ayrıntılı bir şekilde belgelenmiştir. Epstein ile ilk kez 2000 senesinde, Donald ile birlikte katıldığımız bir etkinlikte karşılaştım. Donald ile birlikte katıldığımız bir etkinlikte. O dönemde Epstein ile hiç tanışmamıştım ve suç faaliyetleri hakkında hiçbir bilgim yoktu" dedi.



