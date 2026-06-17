Faturayı yarı yarıya düşürüyor: Meğer dondurucudaki o boşlukları doldurmak gizli bir tasarruf yöntemiymiş!

Bu zekice yöntem aynı zamanda olası elektrik kesintilerinde bir 'soğuk akümülatörü' görevi üstlenir. Donmuş şişeler sıcaklığı uzun süre sabit tutarak hem gıdaların bozulmasını önler hem de elektrik geri geldiğinde dolabın yeniden soğumak için aşırı enerji israf etmesini engeller.