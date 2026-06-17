Trend Galeri Trend Yaşam Faturayı yarı yarıya düşürüyor: Meğer dondurucudaki o boşlukları doldurmak gizli bir tasarruf yöntemiymiş!

Faturayı yarı yarıya düşürüyor: Meğer dondurucudaki o boşlukları doldurmak gizli bir tasarruf yöntemiymiş!

Yaz aylarında evlerin en çok enerji tüketen cihazı olan buzdolapları için uzmanlardan ezber bozan bir tasarruf uyarısı geldi. Dondurucu bölmesindeki boş alanlara yerleştirilecek basit bir pet şişe su, motorun çalışma sıklığını azaltarak elektrik faturalarını ciddi oranda aşağı çekiyor.

Giriş Tarihi: 17.06.2026 10:47
Faturayı yarı yarıya düşürüyor: Meğer dondurucudaki o boşlukları doldurmak gizli bir tasarruf yöntemiymiş!

Birçoğumuz dondurucu bölmesindeki boş alanların zararsız olduğunu düşünürüz ancak teknik uzmanlar durumun tam tersi olduğunu belirtiyor.

Faturayı yarı yarıya düşürüyor: Meğer dondurucudaki o boşlukları doldurmak gizli bir tasarruf yöntemiymiş!

Yarı boş bir dondurucunun iç hacminin büyük bölümü havadan oluşur ve kapak her açıldığında içerideki soğuk hava hızla dışarı kaçarak yerini sıcak havaya bırakır.

Faturayı yarı yarıya düşürüyor: Meğer dondurucudaki o boşlukları doldurmak gizli bir tasarruf yöntemiymiş!

Oluşan bu ani ısı kaybı nedeniyle kompresör, iç ortamı yeniden ideal dereceye getirmek için sürekli ve yüksek güçte çalışmak zorunda kalır.

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Faturayı yarı yarıya düşürüyor: Meğer dondurucudaki o boşlukları doldurmak gizli bir tasarruf yöntemiymiş!

İşte bu noktada devreye giren su şişeleri, dondurucunun boş alanlarını kaplayarak gereksiz hava sirkülasyonunu engeller ve cihazın en verimli seviye olan %75 doluluk oranına ulaşmasını sağlar.

Faturayı yarı yarıya düşürüyor: Meğer dondurucudaki o boşlukları doldurmak gizli bir tasarruf yöntemiymiş!

HEM FATURAYI DÜŞÜRÜYOR HEM GIDALARI KORUYOR

Plastik şişeler dondurucuya yerleştirildiğinde donan su kütlesi birer "soğuk deposu" işlevi görür. Katı kütle miktarının artması sayesinde dolabın kapağı açılsa bile iç sıcaklık dalgalanmaz, böylece motorun devreye girme sıklığı azalarak enerji tüketimi doğrudan düşer.

Faturayı yarı yarıya düşürüyor: Meğer dondurucudaki o boşlukları doldurmak gizli bir tasarruf yöntemiymiş!

Bu zekice yöntem aynı zamanda olası elektrik kesintilerinde bir 'soğuk akümülatörü' görevi üstlenir. Donmuş şişeler sıcaklığı uzun süre sabit tutarak hem gıdaların bozulmasını önler hem de elektrik geri geldiğinde dolabın yeniden soğumak için aşırı enerji israf etmesini engeller.

Faturayı yarı yarıya düşürüyor: Meğer dondurucudaki o boşlukları doldurmak gizli bir tasarruf yöntemiymiş!

DONDURUCUDA MAKSİMUM TASARRUF İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Pet şişe kuralı: Suyun donarken genleşmesini hesaba katarak şişeleri tamamen doldurmak yerine, dörtte üçü (3/4) oranında suyla doldurup yiyeceklerin arasına yerleştirin.

Faturayı yarı yarıya düşürüyor: Meğer dondurucudaki o boşlukları doldurmak gizli bir tasarruf yöntemiymiş!

Alüminyum folyo mucizesi: Dondurucu bölmelerine koyacağınız alüminyum folyodan yapılmış bir top, metalin etkisiyle soğuğun daha iyi yayılmasını sağlar ve buzlanmayı geciktirir.

Faturayı yarı yarıya düşürüyor: Meğer dondurucudaki o boşlukları doldurmak gizli bir tasarruf yöntemiymiş!

Karlanma takibi: Cihaz çeperindeki karlanma 3 milimetreye ulaştığında enerji tüketimi %30 artar; bu yüzden her 3-4 ayda bir mutlaka buz çözme işlemi yapın.

Faturayı yarı yarıya düşürüyor: Meğer dondurucudaki o boşlukları doldurmak gizli bir tasarruf yöntemiymiş!

Conta testi: Kapağın arasına bir kağıt sıkıştırıp çekin; eğer kağıt hiç direnç olmadan kolayca geliyorsa contalar hava kaçırıyor demektir ve yenilenmelidir.

Faturayı yarı yarıya düşürüyor: Meğer dondurucudaki o boşlukları doldurmak gizli bir tasarruf yöntemiymiş!

İdeal sıcaklık: Gıdaların güvenle muhafaza edilmesi ve fazla enerji harcanmaması için dondurucu sıcaklığını -18 °C seviyesinde tutmanız yeterlidir.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör