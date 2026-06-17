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Faturayı yarı yarıya düşürüyor: Meğer dondurucudaki o boşlukları doldurmak gizli bir tasarruf yöntemiymiş!
Faturayı yarı yarıya düşürüyor: Meğer dondurucudaki o boşlukları doldurmak gizli bir tasarruf yöntemiymiş!
Yaz aylarında evlerin en çok enerji tüketen cihazı olan buzdolapları için uzmanlardan ezber bozan bir tasarruf uyarısı geldi. Dondurucu bölmesindeki boş alanlara yerleştirilecek basit bir pet şişe su, motorun çalışma sıklığını azaltarak elektrik faturalarını ciddi oranda aşağı çekiyor.
Giriş Tarihi: 17.06.2026 10:47