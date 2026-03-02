Trend
Galeri
Trend Yaşam
DSİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? DSİ 1389 işçi alımı kura sonuçları ve asil-yedek isim listesi sorgulama
DSİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? DSİ 1389 işçi alımı kura sonuçları ve asil-yedek isim listesi sorgulama
DSİ 1389 işçi alımı için kura heyecanı başladı. Adaylar asil ve yedek listelerde yer alan isimleri ve sonuçları merakla bekliyor. DSİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta sorularıyla kuraya ilişkin detaylar araştırılırken ve asil-yedek isim listesi sorgulama ekranı takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 02.03.2026 07:53
Güncelleme Tarihi: 02.03.2026 08:04