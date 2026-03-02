Trend Galeri Trend Yaşam DSİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? DSİ 1389 işçi alımı kura sonuçları ve asil-yedek isim listesi sorgulama

DSİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? DSİ 1389 işçi alımı kura sonuçları ve asil-yedek isim listesi sorgulama

DSİ 1389 işçi alımı için kura heyecanı başladı. Adaylar asil ve yedek listelerde yer alan isimleri ve sonuçları merakla bekliyor. DSİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta sorularıyla kuraya ilişkin detaylar araştırılırken ve asil-yedek isim listesi sorgulama ekranı takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 02.03.2026 07:53 Güncelleme Tarihi: 02.03.2026 08:04
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1389 personel alımı için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. İŞKUR üzerinden başvurusu kabul edilen adaylar noter huzurunda yapılacak çekilişe katılacak. Böylece asil ve yedek isim listesi belli olacak.

DSİ PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Noter huzurunda yapılacak kura, 2 Mart 2026 Pazartesi günü (bugün) saat 10:00'da DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura, DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından canlı olarak takip edilebilecek; isteyen adaylar belirtilen adreste de çekilişi izleyebilecek.

Başvurusu uygun bulunan adaylar, ilan edilen usule göre kura sistemine dahil edilecek. Sürece ilişkin tüm detaylar ve sonuçlar DSİ'nin ilgili bölge müdürlüğü internet sitesinden ilan edilecek.

DSİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından sonuçlar 9 Mart 2026 tarihinde DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanacak.

Açıklanacak listeler şu şekilde olacak:

- Doğrudan noter kurası ile (sınava tabi tutulmaksızın) atanacak adaylara ilişkin liste
- Sınav sürecine dahil edilecek adaylara ilişkin liste
Adaylar sonuçları ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek.

DOĞRUDAN NOTER KURASI YÖNTEMİ NASIL UYGULANACAK?

Doğrudan noter kurası yöntemiyle yapılacak alımlarda, İŞKUR tarafından bildirilen ve kuraya katılma hakkı kazanan adaylar arasından;

- İlan edilen açık iş sayısı kadar asil aday,
- Asil aday sayısının dört katı kadar yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek.

Bu yöntem kapsamında belirlenen adaylar için ayrıca bir sınav uygulanmayacak.