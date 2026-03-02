DSİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? DSİ 1389 işçi alımı kura sonuçları ve asil-yedek isim listesi sorgulama

DOĞRUDAN NOTER KURASI YÖNTEMİ NASIL UYGULANACAK?

Doğrudan noter kurası yöntemiyle yapılacak alımlarda, İŞKUR tarafından bildirilen ve kuraya katılma hakkı kazanan adaylar arasından;

- İlan edilen açık iş sayısı kadar asil aday,

- Asil aday sayısının dört katı kadar yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek.

Bu yöntem kapsamında belirlenen adaylar için ayrıca bir sınav uygulanmayacak.