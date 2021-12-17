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DSÖ o tarihi işaret etti: Salgının seyri ve Omicron açıklaması...

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yaklaşık iki yıldır dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili çarpıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor. 'Koronavirüs salgını ne zaman sona erecek?' sorusuna Dünya Sağlık Örgütü'nden net yanıt geldi. Dünya Sağlık Örgütü Teknik Heyet Lideri Maria Van Kerkhove o tarihi işaret etti: "Bitiş yılı olacağı konusunda inanılmaz iyimserim" dedi.

Giriş Tarihi: 17.12.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 09:36
Koronavirüs ne zaman bitecek? DSÖ’den net tarih...

Dünya iki yıldır koronavirüs salgını ile mücadele ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken açıklamalar geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Covid-19 teknik heyet lideri Maria Van Kerkhove, koronavirüs saylgınının seyri ve Omicron varyantı ile ilgili yaptığı açıklamasında 'koronavirüs ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt verdi.

Koronavirüs ne zaman bitecek? DSÖ’den net tarih...

BİTİŞ YILI OLACAK!

Covid-19 salgını ve yeni varyant Omicron ile ilgili soruları yanıtlayan Kerkhove, "2022'nin, Covid-19 salgınının bitiş yılı olacağı konusunda inanılmaz iyimserim" dedi. Omicron varyantının hızlı yayıldığını kaydeden Kerkhove, bu varyantın bazı ülkelerde Delta'ya karşı büyüme avantajı olduğunu ifade etti.

Koronavirüs ne zaman bitecek? DSÖ’den net tarih...

AYRINTILI BİR ŞEKİLDE ARAŞTIRILIYOR

DSÖ temsilcisi, varyantın farklı nüfuslarda nasıl yayıldığını, yine nüfuslarda buna karşı nasıl farklı bağışıklık sistemi görüldüğünü, diğer önceki varyantlarla da kıyaslayarak ayrıntılı bir şekilde araştırdıklarını bildirdi.

Koronavirüs ne zaman bitecek? DSÖ’den net tarih...

ÇOK FAZLA İMKAN VAR

Covid-19 salgınının gelecek yıl bitmesi konusunda iyimser konuşan DSÖ temsilcisi, salgının etkisini düşürmek, ölü sayısını ve hastaneye yatışları düşürmek konusunda ellerinde çok daha fazla imkan olduğunu belirtti.

Koronavirüs ne zaman bitecek? DSÖ’den net tarih...

EZBER BOZAN DETAY!

Hong Kong'da yapılan bir araştırmada Omicron varyantının diğer varyantlardan 70 kat hızlı bulaştığı ortaya çıkarken varyantın akciğerlerde 10 kat daha yavaş ilerlediği ortaya çıktı.

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