DSÖ o tarihi işaret etti: Salgının seyri ve Omicron açıklaması...

Dünya iki yıldır koronavirüs salgını ile mücadele ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken açıklamalar geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Covid-19 teknik heyet lideri Maria Van Kerkhove, koronavirüs saylgınının seyri ve Omicron varyantı ile ilgili yaptığı açıklamasında 'koronavirüs ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt verdi.

BİTİŞ YILI OLACAK! Covid-19 salgını ve yeni varyant Omicron ile ilgili soruları yanıtlayan Kerkhove, "2022'nin, Covid-19 salgınının bitiş yılı olacağı konusunda inanılmaz iyimserim" dedi. Omicron varyantının hızlı yayıldığını kaydeden Kerkhove, bu varyantın bazı ülkelerde Delta'ya karşı büyüme avantajı olduğunu ifade etti.

AYRINTILI BİR ŞEKİLDE ARAŞTIRILIYOR DSÖ temsilcisi, varyantın farklı nüfuslarda nasıl yayıldığını, yine nüfuslarda buna karşı nasıl farklı bağışıklık sistemi görüldüğünü, diğer önceki varyantlarla da kıyaslayarak ayrıntılı bir şekilde araştırdıklarını bildirdi.

ÇOK FAZLA İMKAN VAR Covid-19 salgınının gelecek yıl bitmesi konusunda iyimser konuşan DSÖ temsilcisi, salgının etkisini düşürmek, ölü sayısını ve hastaneye yatışları düşürmek konusunda ellerinde çok daha fazla imkan olduğunu belirtti.