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Dubai Emiri ve eski eşi Prenses Haya tüm dünyada konuşulmuştu! O davada karar verildi!

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum'un, eski eşi Prenses Haya'nın 2019'da İngiltere'ye kaçması tüm dünyada konuşulmuştu. Prenses Haya'nın Al Mektum'a açtığı "İngiltere tarihinin en büyük boşanma davası" olarak görülen davada mahkeme kararını verdi. Verilen karara göre Dubai Emiri Al Mektum, eski eşi Prenses Haya'ya ve çocuklarına 550 milyon sterlinden fazla tazminat ödeyecek. Davada ise söz konusu paranın büyük bir kısmının, Al Maktum'un neden olduğu tehdide karşı Prenses Haya ve çocuklarına koruma sağlayacağı vurgulandı.