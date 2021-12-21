Dubai Emiri ve eski eşi Prenses Haya tüm dünyada konuşulmuştu! O davada karar verildi!

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum'un, eski eşi Prenses Haya'nın 2019'da İngiltere'ye kaçması tüm dünyada konuşulmuştu. Prenses Haya'nın Al Mektum'a açtığı "İngiltere tarihinin en büyük boşanma davası" olarak görülen davada mahkeme kararını verdi. Verilen karara göre Dubai Emiri Al Mektum, eski eşi Prenses Haya'ya ve çocuklarına 550 milyon sterlinden fazla tazminat ödeyecek. Davada ise söz konusu paranın büyük bir kısmının, Al Maktum'un neden olduğu tehdide karşı Prenses Haya ve çocuklarına koruma sağlayacağı vurgulandı.
İngiltere'de mahkeme, can güvenliğinden endişesiyle 2019'da çocuklarıyla İngiltere'ye kaçan Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum'un, eski eşi Prenses Haya'nın açtığı davada kararını verdi.
Mahkeme Yargıcı Philip Moor, Dubai Emiri Al Mektum'un, eski eşi ve Ürdün Kralı Abdullah'ın üvey kız kardeşi olan Prenses Haya'ya 550 milyon sterlinden fazla tazminat ödenmesine hükmetti. Yargıç Moor, verilen paranın büyük bir kısmının şeyhin yol açtığı "güvenlik riskine" karşı bir koruma sağlamak için kullanılacağını söyledi.
47 yaşındaki Prenses Haya, Nisan 2019'da Dubai Emiri Al Mektum'dan "korktuğunu", kendisi ve çocukları için tehlike oluşturduğunu iddia ederek iki çocuğuyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) İngiltere'ye kaçmıştı.
251.5 MİLYON STERLİN 3 AY İÇİNDE TEK SEFERDE ÖDENECEK
Yargıç Moor, Al Mektum'un Prenses Haya'ya ödemesi gereken paranın büyük bir kısmının Haya'nın güvenliği için kullanılacağını ve 3 ay içinde tek seferde ödenmesi gerektiğini ifade etti. Moor, "Bu gibi durumlarda, güvenlik ödemelerinin ana tehdit kaynağı tarafından uzun yıllar boyunca ödenmesinin oldukça yanlış olacağından kesinlikle eminim" dedi.
Mahkeme kararına göre Dubai Şeyhi, Prenses Haya'nın İngiltere'deki malikanelerinin bakımı ve gelecekteki güvenlik masrafları için tek seferde 251.5 milyon sterlinlik ödeme yapacak.