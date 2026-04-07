Dubai’ye tatile gitti, 10 gün sonra kadroyu kaptı! Uyuşturucu madde kullanırken kendini kayda almış...
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın skandalları bitmek bilmiyor. Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyallerde yapılan incelemelerde, Aslıhan Aksoy ve Özkan Yalım'ın Dubai tatilinde gezdikleri yerler, kaldıkları otel, gittikleri eğlence mekânı ve Aksoy'un uyuşturucu madde kullanırken kendini kayda aldığı görüntüler aldı. Aksoy'un Yalım'la Dubai tatiline gittikleri tarih olan 8 Mayıs'tan sadece 10 gün sonra Uşak Belediyesi'nde kadroya geçirildiği saptandı.
Giriş Tarihi: 07.04.2026 07:54