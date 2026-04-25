Düğmeye Bastığınız An Başlıyor! Kettle Kullanırken Yapılan O Hata Suyun Kimyasını Bozuyor...

Hemen hemen her gün mutfakta çay, kahve veya yemek yapmak için kullanılan kettle (su ısıtıcı); yanlış kullanımda sağlığı tehdit eden birer alete dönüşebiliyor. Bazı basit alışkanlıklar; sadece cihazın ömrünü bitirmekle kalmıyor, suyun kimyasını bozarak vücuda zarar veriyor. İşte asla yapılmaması gereken ve kettle ömrünü uzatan kritik bilgiler…

Giriş Tarihi: 25.04.2026 11:41 Güncelleme Tarihi: 28.04.2026 09:14
Günlük hayatın vazgeçilmez küçük ev aletlerinden biri olan kettle (su ısıtıcı), pratikliğiyle öne çıksa da yanlış kullanım alışkanlıkları hem sağlık hem de cihaz ömrü açısından ciddi sorunlara yol açabiliyor. Pek çok kişi farkında olmadan kettle kullanımı sırasında hatalar yapıyor ve bu durum uzun vadede risk oluşturabiliyor. Kettle kullanımı basit görünse de bazı kritik detaylara dikkat edilmediğinde hem cihaz zarar görebilir hem de suyun kalitesi düşebilir.

AYNI SUYU TEKRAR KAYNATMANIN TEHLİKESİ

En yaygın hataların başında aynı suyu tekrar tekrar kaynatmak geliyor. Kettle içerisinde kalan suyun sürekli kaynatılması, suyun içindeki minerallerin yoğunlaşmasına neden olur. Bu durum özellikle kireç, nitrat ve arsenik gibi maddelerin artmasına yol açarak sağlık açısından risk oluşturabilir.

KİREÇ TEHLİKESİ

Kettle içerisinde zamanla biriken kireç, sadece suyun tadını bozmakla kalmaz; aynı zamanda cihazın rezistansının üzerini bir tabaka gibi kaplar. Bu durum, rezistansın suyu ısıtmak için çok daha fazla enerji harcamasına ve aşırı ısınarak cihazın ömrünün kısalmasına neden olur. Düzenli temizlenmeyen kireç, cihazın iç mekanizmasına zarar vererek geri dönüşü olmayan arızalara yol açabilir.
SU SEÇİMİ

Kettle kullanımında suyun kalitesi, kireçlenme hızını doğrudan etkiler. Musluk suyu, özellikle kireçli bölgelerde cihazın çok kısa sürede beyaz tabakalarla dolmasına sebep olur. Bu nedenle, kettle içerisinde içme suyu kullanmak hem daha lezzetli içecekler hazırlamanızı sağlar hem de cihazın temizlik periyodunu uzatarak teknik aksamını korur.
SADECE SU

Kettle yalnızca su kaynatmak üzere tasarlanmış cihazlardır. Cihazın içerisinde süt, çay veya farklı yemekleri ısıtmaya çalışmak, tabanda kalıntılar oluşmasına ve rezistansın yanmasına sebebiyet verir. Ayrıca süt gibi maddelerin taşma riski yüksektir; bu da cihazın tabanına sıvı sızmasına ve hijyenik olmayan, temizlenmesi imkansız sorunlara yol açar.
ARA KABLO KULLANIMI

Kettle, kısa sürede yüksek ısı üretmek için evdeki pek çok cihazdan daha fazla elektrik akımı çeker. Bu cihazı çoklu prizlere veya ince yapılı uzatma kablolarına takmak, kabloların aşırı yüklenerek ısınmasına neden olabilir. Bu durum, erimeye ve ciddi yangın risklerine davetiye çıkardığı için cihazın doğrudan bir duvar prizine takılması güvenlik açısından hayati önem taşır.
SUSUZ ÇALIŞTIRMA

Cihazın içerisinde minimum seviyenin altında su varken veya tamamen boşken çalıştırılması, rezistansın soğuyamamasına neden olur. Modern cihazlarda koruma sistemleri bulunsa da, susuz çalıştırma rezistansın aniden aşırı ısınarak yanmasına veya termostatın bozulmasına yol açabilir. Bu yüzden düğmeye basmadan önce her zaman su seviyesini kontrol etmek gerekir.
ELEKTRİK AKSAMI

Kettle'ın elektriği aldığı taban ünitesi ve kablo bağlantıları her zaman kuru kalmalıdır. Taban ünitesine su damlatmak veya cihaza ıslak elle dokunmak elektrik çarpması riskini doğurur. Güvenli bir kullanım için cihaz kullanılmadığında fişinin prizden çekilmesi ve taban ünitesinin nemli olmayan, düz bir zeminde tutulması önerilir.
MAKSİMUM SEVİYE

Her kettle'ın iç kısmında bulunan "MAX" çizgisi, suyun kaynarken genleşme payını temsil eder. Bu seviyenin üzerinde su doldurmak, su kaynamaya başladığında dışarıya taşmasına ve elektrik aksamına su sızmasına neden olur. Bu durum sadece cihazı bozmakla kalmaz, aynı zamanda kısa devre sonucu mutfak kazalarına da sebebiyet verebilir.

OTOMATİK KAPANMA

Kettle kaynamaya başladığında termostatın devreyi kesip "çıt" sesini çıkarması beklenmelidir. Cihazı henüz kaynama aşamasındayken zorla kapatmak veya sürekli el ile müdahale etmek, hassas olan termostat mekanizmasının bozulmasına neden olabilir. Termostat bozulduğunda cihaz suyu kaynatmayı durduramaz veya hiç çalışmaz hale gelir.

TEMİZLİKTE KRİTİK HATA

Kettle temizliğinde yapılan en büyük hata, elektrikli gövdeyi bir tencere gibi suya daldırmak veya lavabonun içine koyup yıkamaktır. Cihazın dış yüzeyi ve tabanı sadece nemli bir bezle silinmelidir. Cihazın tamamının suya girmesi, içindeki devrelerin ıslanmasına ve cihazın bir sonraki kullanımda patlamasına veya tamamen yanmasına neden olur.

KETTLE TEMİZLİĞİ NASIL YAPILMALIDIR?

Kettle temizliği, cihazın performansını korumak için düzenli olarak yapılmalıdır. En etkili yöntemlerden biri sirke ve su karışımı kullanmaktır.

Ayda bir kez yapılacak kireç temizliği sayesinde kettle'ın iç yüzeyinde oluşan kalıntılar giderilir ve cihaz daha verimli çalışır.

KETTLE KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Doğru kettle kullanımı, hem sağlığınızı korur hem de cihazın ömrünü uzatır. Basit gibi görünen hatalar zamanla ciddi sonuçlar doğurabilir.

Bu nedenle kettle kullanırken su seviyesinden temizlik rutinine kadar tüm detaylara dikkat etmek, daha güvenli ve verimli bir kullanım sağlar.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör