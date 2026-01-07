Düğün Dernek filmi konusu ve oyuncuları: Düğün Dernek filmi nerede ve ne zaman çekildi?

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU

Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in oğlu Tarık yurt dışından dönüş yapar. Bu dönüş ilk başta herkes tarafından memleket hasreti olarak yorumlansa da gerçek daha farklıdır. Tarık Letonya'da çalıştığı sırada Marika adında bir kızla beraberdir. Tarık'ın Letonya'da çalışabilmesi için de tek şart Marika ile evlenmesidir. Babasının rızasını almak için gelen Tarık'a, İsmail düğün yapma kararı alır. Ancak bu evlilik kararı çok hazırlıksız bir zamanda gelmiştir. Ancak İsmail oğluna düğün yapmayı bir gurur meselesi yapar ve Tüpçü Fikret, Çetin ve köyde görevli öğretmen Saffet'i toplayarak maddi imkânsızlıklarla 10 gün içerisinde görkemli bir düğün yapma telaşı içerisine düşer.