Trend Galeri Trend Yaşam Düğün Dernek filmi konusu ve oyuncuları: Düğün Dernek filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Düğün Dernek filmi konusu ve oyuncuları: Düğün Dernek filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Türk sinemasının en çok izlenen yapımlarından biri olan ve vizyona girdiği dönemde gişe rekorlarını altüst eden "Düğün Dernek", Sivaslı dört arkadaşın imkansızlıklar içinde bir düğün yapma çabasını anlatıyor. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in ayrılmaz ikili olarak başrolü paylaştığı film, Anadolu insanının samimiyetini ve yardımlaşma ruhunu absürt bir mizahla harmanlıyor. Peki, Düğün Dernek filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve film ne zaman, nerede çekildi? İşte Türk komedi tarihine geçen o efsane yapımın tüm detayları.

Giriş Tarihi: 07.01.2026 17:55 Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:57
Düğün Dernek filmi konusu ve oyuncuları: Düğün Dernek filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği 2013 yapımı Düğün Dernek, vizyona girdiği andan itibaren bir fenomen haline geldi. Sivas'ın bir köyünde başlayan ve İstanbul'a kadar uzanan bu "maceracı" düğün hikayesi, sadece esprileriyle değil, "Entarisi Dım Dım Yar" şarkısıyla da hafızalara kazındı. İşte, filme dair merak edilenler:

Düğün Dernek filmi konusu ve oyuncuları: Düğün Dernek filmi nerede ve ne zaman çekildi?

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU

Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in oğlu Tarık yurt dışından dönüş yapar. Bu dönüş ilk başta herkes tarafından memleket hasreti olarak yorumlansa da gerçek daha farklıdır. Tarık Letonya'da çalıştığı sırada Marika adında bir kızla beraberdir. Tarık'ın Letonya'da çalışabilmesi için de tek şart Marika ile evlenmesidir. Babasının rızasını almak için gelen Tarık'a, İsmail düğün yapma kararı alır. Ancak bu evlilik kararı çok hazırlıksız bir zamanda gelmiştir. Ancak İsmail oğluna düğün yapmayı bir gurur meselesi yapar ve Tüpçü Fikret, Çetin ve köyde görevli öğretmen Saffet'i toplayarak maddi imkânsızlıklarla 10 gün içerisinde görkemli bir düğün yapma telaşı içerisine düşer.

Düğün Dernek filmi konusu ve oyuncuları: Düğün Dernek filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Fikret, ilk önce Sivas'ta tanıdığı bir otel sahibi olduğunu söyleyerek düğün mekânının otel olacağı sözünü verir ve oradaki resepsiyondaki kadına âşık olur. Fakat işler sanıldığı kadar kolay olmaz. Düğünün köy meydanında mütevazı bir şekilde yapılması için hazırlıklar başlar. Her şey yolunda gidiyor gibi görünse de, düğün gecesi gelin devenin sırtında kaybolur. Düğün esnasında başlarına istenmeyen birçok komik olay gelir. Bu sırada ise Letonya'dan gelinin gerçek nişanlısı mafyası ile birlikte düğünü basar.

Düğün Dernek filmi konusu ve oyuncuları: Düğün Dernek filmi nerede ve ne zaman çekildi?

DÜĞÜN DERNEK OYUNCULARI

Ahmet Kural - Tüpçü Fikret
Murat Cemcir - Çetin (Çeto)
Rasim Öztekin - İsmail
Zerrin Sümer - Şengül Teyze
Jelena Bolic - Marika
Barış Yıldız - Muallim Saffet
Devrim Yakut - Hatice
Şinasi Yurtsever - Yılmaz
İnan Ulaş Torun - Damat Tarık
Erol Aksoy - Nazmi Emmi (Amca)
Kemal İnci - İshak (İsmail'in abisi)
Reyhan İlhan - Hamiyet (İsmail'in yengesi)
Lelde Dreimane - Marika'nın arkadaşı
Toms Liepajnieks - Marika'nın arkadaşının sevgilisi
Rihard Lepels - Marika'nın gerçek nişanlısı
Emel Sayın - Kendisi
Sırrı Süreyya Önder - Otel sahibi Sırrı
Korhan Herduran - Kuyumcu
Burak Satıbol - Beyaz eşyacı
Cemil Şahin - Cami müezzini
Basri Albayrak - İmam
Tuğçe Kurşunoğlu - Otel resepsiyonisti 1
Açalya Samyeli Danoğlu - Otel resepsiyonisti 2
Olgun Toker - Otel güvenliği

Düğün Dernek filmi konusu ve oyuncuları: Düğün Dernek filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Düğün Dernek filminin çekimleri İstanbul, Sivas ve Erzincan'da gerçekleştirildi. Çekimler için Erzincan'ın Kemaliye ilçesi seçildi.