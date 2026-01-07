Trend
Düğün Dernek filmi konusu ve oyuncuları: Düğün Dernek filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Türk sinemasının en çok izlenen yapımlarından biri olan ve vizyona girdiği dönemde gişe rekorlarını altüst eden "Düğün Dernek", Sivaslı dört arkadaşın imkansızlıklar içinde bir düğün yapma çabasını anlatıyor. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in ayrılmaz ikili olarak başrolü paylaştığı film, Anadolu insanının samimiyetini ve yardımlaşma ruhunu absürt bir mizahla harmanlıyor. Peki, Düğün Dernek filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve film ne zaman, nerede çekildi? İşte Türk komedi tarihine geçen o efsane yapımın tüm detayları.
Giriş Tarihi: 07.01.2026 17:55
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:57