Trend Galeri Trend Yaşam DUL VE YETİM MAAŞI HESABI: Ocak zammı sonrası dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL olacak?

Yeni yıl yaklaşırken 2026 yılı dul ve yetim aylıkları, 6 aylık enflasyon farkı ve güncel ekonomik göstergeler çerçevesinde yeniden değerlendirilecek. Dar gelirli kesime yönelik sosyal destek ödemelerinde, asgari ücretteki artışın ardından zam beklentisi öne çıktı. Asgari ücrette yapılan düzenlemenin birçok ödeme kalemini etkilemesiyle birlikte, dul ve yetim maaşlarının da Ocak 2026 döneminde artırımlı olarak ödenmesi bekleniyor.Peki, 2026 Ocak dul ve yetim maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

Giriş Tarihi: 28.12.2025 08:00
2026 yılı için belirlenecek zam oranları, dul ve yetim aylığı alan milyonlarca hak sahibinin gündeminde yer alıyor. Temmuz dönemindeki artışın ardından, asgari ücretteki güncelleme ve memur maaş katsayısı dikkate alınarak Ocak ayında yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Resmî açıklamalar öncesinde, zam oranlarına ilişkin beklentiler öne çıkıyor.Peki, 2026'da dul ve yetim maaşları ne kadar olacak, ödemelere yüzde kaç artış yapılacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak açıkladı.

2026 DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

2026 yılı için dul ve yetim maaşlarına yapılacak artış, memur maaşlarına uygulanacak zam oranı doğrultusunda belirlenecek. Yıl sonu enflasyon verileri ve ekonomik göstergeler ışığında, Ocak 2026 döneminde memur maaşlarına yapılacak artış oranı netleştiğinde, dul ve yetim aylıkları da aynı oranda yükseltilecek.

Bu kapsamda, dul ve yetim maaşları 2026 yılında memur maaş zamlarına paralel şekilde artırılacak ve yeni tutarlar resmi açıklamanın ardından belli olacak.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 aylık enflasyon farkı 5 Ocak 2026 günü TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla belli olacak.

2026 DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TÜİK'in açıkladığı Temmuz–Kasım dönemi enflasyon verilerine göre, emekli maaşları için şimdiden oluşan 5 aylık zam oranı %11,21 seviyesine ulaştı. Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisine göre Aralık ayı enflasyonunun %1–1,5 aralığında gerçekleşmesi öngörülürken, bu durumda 2026 Ocak emekli zammının yaklaşık %12,5 olması bekleniyor. Aynı oran dul ve yetim maaşlarına da yansıtılacak. Kesin zam oranı ise 5 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle netleşecek.

Beklentilere göre yapılan hesaplamada;

10.000 TL dul ve yetim maaşı alanların ödemesi 1.250 TL artarak 11.250 TL'ye,

12.000 TL alanların maaşı 1.500 TL artışla 13.500 TL'ye,

14.000 TL alanların ödemesi ise 1.750 TL yükselerek 15.750 TL'ye çıkacak.

MEMUR ZAMMINA BAĞLI ARTAN SOSYAL YARDIMLAR

Memur maaş zammına bağlı olarak artış gösterecek ücretler şu şekilde;

65 yaş aylığı

Engelli aylığı (%40–69 ve %70 üzeri)

Evde bakım maaşı

SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemeleri

Kıdem Tazminatı Tavanı

ASGARİ ÜCRETE BAĞLI ARTAN ÖDEME VE DESTEKLER

Asgari ücrete bağlı olarak artış gösterecek ücretler ise şu şekilde olacak;

İşsizlik maaşı

Kısa çalışma ödeneği

Asgari ücret desteği

İşbaşı eğitim programı ödemeleri

Toplum Yararına Program (TYP) ödemeleri

Stajyer ve çırak ücretleri

Kıdem Tazminatı Tabanı

