Trend Galeri Trend Yaşam DUL VE YETİM MAAŞI HESAPLANIYOR: Ocak zammı sonrası dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL olacak?

DUL VE YETİM MAAŞI HESAPLANIYOR: Ocak zammı sonrası dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur zammı öncesinde 2026 Ocak dönemi dul ve yetim aylıkları, açıklanacak 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda yeniden hesaplanacak. Dar gelirli vatandaşların yakından takip ettiği sosyal destek ödemelerinde artış beklentisi güçlenirken, bugün duyurulacak enflasyon oranının maaşlara yapılacak zammı netleştirmesi bekleniyor. Enflasyon farkının kesinleşmesiyle birlikte desteklerin Ocak 2026 itibarıyla artırımlı olarak ödeneceği öngörülüyor.Peki, 2026 Ocak ayında dul ve yetim maaşları ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 05.01.2026 09:05 Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 09:11