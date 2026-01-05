Trend Galeri Trend Yaşam DUL VE YETİM MAAŞI HESAPLANIYOR: Ocak zammı sonrası dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur zammı öncesinde 2026 Ocak dönemi dul ve yetim aylıkları, açıklanacak 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda yeniden hesaplanacak. Dar gelirli vatandaşların yakından takip ettiği sosyal destek ödemelerinde artış beklentisi güçlenirken, bugün duyurulacak enflasyon oranının maaşlara yapılacak zammı netleştirmesi bekleniyor. Enflasyon farkının kesinleşmesiyle birlikte desteklerin Ocak 2026 itibarıyla artırımlı olarak ödeneceği öngörülüyor.Peki, 2026 Ocak ayında dul ve yetim maaşları ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 05.01.2026 09:05 Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 09:11
2026 yılı için uygulanacak zam oranları, dul ve yetim aylığı alan milyonlarca kişi tarafından yakından izleniyor. Temmuz ayındaki artışın ardından gözler Ocak dönemine çevrilirken, bugün açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte maaşlara yansıtılacak artış oranının da netleşmesi bekleniyor.Peki, 2026 yılında dul ve yetim maaşları ne kadar olacak, ödemelere yüzde kaç oranında artış yansıtılacak?

6.ENFLASYON VERİSİ BELLİ OLUYOR!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) veri takvimine göre, 2025 yılının Aralık ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşılacak.

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Memur maaşlarına yapılacak artış şu üç ana kalemden oluşacak:

Toplu Sözleşme Zammı: %11 (Sabit)

Enflasyon Farkı: 6. veri ile netleşecek.

Seyyanen Destek: 2026 Ocak ayı itibarıyla taban aylıklara 1.000 TL ilave ödeme yapılacak.

2026 DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

2026 yılı için dul ve yetim maaşlarına yapılacak artış, memur maaşlarına uygulanacak zam oranı doğrultusunda belirlenecek. Yıl sonu enflasyon verileri ve ekonomik göstergeler ışığında, Ocak 2026 döneminde memur maaşlarına yapılacak artış oranı netleştiğinde, dul ve yetim aylıkları da aynı oranda yükseltilecek.

Bu kapsamda, dul ve yetim maaşları 2026 yılında memur maaş zamlarına paralel şekilde artırılacak ve yeni tutarlar resmi açıklamanın ardından belli olacak.

2026'DA SOSYAL DESTEKLER NE KADAR OLACAK?

MEMUR ZAMMINA BAĞLI ARTAN SOSYAL YARDIMLAR

Bu ödemeler, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş zammı oranında artar:

65 yaş aylığı

Engelli aylığı (%40–69 ve %70 üzeri)

Evde bakım maaşı

SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemeleri

Kıdem Tazminatı Tavanı

