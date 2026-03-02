Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Mart 2026 Pazar reyting sıralaması

Pazar günü reyting sonuçlarında zirve yarışı dikkat çekti. Aynı Yağmurun Altında, Teşkilat, Rüya Gibi yapımların mücadelesi diziseverler tarafından mercek altına alınıyor. İşte 1 Mart 2026 Pazar reyting sıralaması; REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Liste netleştiğinde detaylar haberimize eklenecek. GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI? TOTAL Grubu Teşkilat Survivor Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu AB Grubu Teşkilat Survivor Ramazan Sevinci – TRT1 ABC Grubu Teşkilat Survivor Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu