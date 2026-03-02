Trend Galeri Trend Yaşam Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Mart 2026 Pazar reyting sıralaması

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Mart 2026 Pazar reyting sıralaması

Televizyon ekranlarında dün akşam kıyasıya bir rekabet yaşandı. İzleyicilerin tercihleri dizilerin akıbetini belirlerken, dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusu yanıt arıyor. İşte, 1 Mart 2026 Pazar reyting sıralaması

Giriş Tarihi: 02.03.2026 06:44 Güncelleme Tarihi: 02.03.2026 06:47
Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Mart 2026 Pazar reyting sıralaması

Pazar günü reyting sonuçlarında zirve yarışı dikkat çekti. Aynı Yağmurun Altında, Teşkilat, Rüya Gibi yapımların mücadelesi diziseverler tarafından mercek altına alınıyor. İşte 1 Mart 2026 Pazar reyting sıralaması;

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Mart 2026 Pazar reyting sıralaması

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Liste netleştiğinde detaylar haberimize eklenecek.

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Mart 2026 Pazar reyting sıralaması

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

TOTAL Grubu

  1. Teşkilat
  2. Survivor
  3. Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Mart 2026 Pazar reyting sıralaması

AB Grubu

  1. Teşkilat
  2. Survivor
  3. Ramazan Sevinci – TRT1

ABC Grubu

  1. Teşkilat
  2. Survivor
  3. Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu
Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Mart 2026 Pazar reyting sıralaması