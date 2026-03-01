Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Şubat Cumartesi reyting birincisi kim oldu?

Cumartesi akşamı ekranlarda yine kıyasıya bir rekabet yaşandı. Survivor 2026 yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına toplarken, Güller ve Günahlar ve Gönül Dağı gibi yapımlar rekabeti sürdürdü. Hangi yapımın Total'de zirveye yerleştiği, AB ve ABC1 grubunda sıralamanın nasıl şekillendiği televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor.