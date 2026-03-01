Trend Galeri Trend Yaşam Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Şubat Cumartesi reyting birincisi kim oldu?

28 Şubat Cumartesi reyting sonuçları diziseverler tarafından merak ediliyor. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirve yarışı dikkat çekerken, izleyicinin tercihi gecenin tablosunu belirledi.

01.03.2026
Cumartesi akşamı ekranlarda yine kıyasıya bir rekabet yaşandı. Survivor 2026 yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına toplarken, Güller ve Günahlar ve Gönül Dağı gibi yapımlar rekabeti sürdürdü. Hangi yapımın Total'de zirveye yerleştiği, AB ve ABC1 grubunda sıralamanın nasıl şekillendiği televizyon takipçilerinin gündeminde yer alıyor.

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünkü sıralama henüz belli olmadı. Detaylar netleştiğinde haberimize eklenecek.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1. Güller ve Günahlar – Kanal D

2. Gönül Dağı – TRT 1

3. Güller ve Günahlar (Özet) – Kanal D

AB REYTİNG SONUÇLARI
1. Güller ve Günahlar – Kanal D

2. Gönül Dağı – TRT 1

3. Survivor – TV8