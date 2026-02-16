Trend
Galeri
Trend Yaşam
Dünya bu listeyi konuşuyor: İşte Epstein belgelerinde adı geçen tüm ünlüler! İsim isim açıklandı
Dünya bu listeyi konuşuyor: İşte Epstein belgelerinde adı geçen tüm ünlüler! İsim isim açıklandı
Küresel elitlerin isimleri tek tek ortaya çıktı. Epstein dosyalarında geçen yüzlerce siyasetçi, sanatçı ve iş insanının yer aldığı liste dünya gündemine oturdu. Belgelerin kamuoyuna açılmasıyla birlikte gözler listedeki isimlere çevrildi.
Giriş Tarihi: 16.02.2026 12:02
Güncelleme Tarihi: 16.02.2026 12:13