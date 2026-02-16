Trend Galeri Trend Yaşam Dünya bu listeyi konuşuyor: İşte Epstein belgelerinde adı geçen tüm ünlüler! İsim isim açıklandı

Küresel elitlerin isimleri tek tek ortaya çıktı. Epstein dosyalarında geçen yüzlerce siyasetçi, sanatçı ve iş insanının yer aldığı liste dünya gündemine oturdu. Belgelerin kamuoyuna açılmasıyla birlikte gözler listedeki isimlere çevrildi.

Giriş Tarihi: 16.02.2026 12:02 Güncelleme Tarihi: 16.02.2026 12:13
ABD'de kamuoyunu uzun süredir meşgul eden sapık pedofili Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, dosyalarda adı en az bir kez geçen yüzlerce siyasetçi, iş insanı, sanatçı ve kamuoyu figürünün yer aldığı kapsamlı bir listeyi ilk kez yayımladı.

Alfabetik sırayla hazırlanan listede, eski ABD Çalışma Bakanı Alexander Acosta'dan iş insanı Paolo Zampolli'ye kadar çok sayıda tanınmış isim bulunuyor.

İşte Epstein belgelerinde adı geçen tüm ünlüler…

Acosta, Alexander

Adelson, Miriam

Allen, Woody

Allred, Gloria

Andrew Mountbatten-Windsor

Arthur Edward Rory Guinness

Assange, Julian

Audrey, Strauss

Avakian, Stephanie

Babino, Vincent

Baldwin, Alec

Band, Doug

Bannon, Steve

Barak, Ehud

Barr, William

Becerra, Xavier

Belohlavek, Lanna

Berman, Geoffrey

Beyonce

Bezos, Jeff

Biden, Ashley

Biden, Hunter

Biden, Jill

Biden, Joe

Birger, Laura

Bistricer, David

Bistricer, Marc

Black, Leon

Blair, Tony

Blanche, Todd

Blinken, Antony

Boies, David

Bolton, John

Bondi, Pam

Bongino, Dan

Bono

Book, Lauren

Booker, Cory

Bowdich, David

Boyd, Stephen E

Bradshaw, Ric

Branson, Richard

Brennan, John

Brockman, John

Brunel, Jean Luc

Buckley, Sean

Bull, Gerald

Bush Jr., George

Bush, George W.

Bush, Jeb

Byrne, Patrick

Calk, Stephen

Capone, Russell

Carlson, Tucker

Carper, Tom

Castro, Fidel

Cheney, Dick

Cher

Chomsky, Noam

Clayton, Jay

Clinton, Bill

Clinton, Chelsea

Clinton, Hillary

Clooney, George

Cobain, Kurt

Cohen, Michael

Colleran, Brian

Collins, Linda

Comey, James

Comey, Maureen

Conway, George

Copperfield, David

Cosby, Bill

Daza, Omar

De Niro, Robert

Dershowitz, Alan

Desantis, Ron

Diana, Princess of Wales

Diller, Barry

Donahue, Phil

Donaleski, Rebekah

Dupont, Kathleen

Economou, George

Egauger, Michael

Eisenberg, John

Elizabeth II

Ellison, Keith

Emmanuel, Rahm

Epstein, Jeffrey

Erben, Germann

Feinberg, Stephen

Ferguson, Sarah

Filip, Mark

Flynn, Michael

Foley, Mark

Fortelni, Marius

Friedland, Edward

Frost, Phillip

Garland, Merrick

Gates, Bill

Gates, Melinda

Geithner, Timothy

Giuliani, Rudy

Goldman, Dan

Graham, Lindsey