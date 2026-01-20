Trend Galeri Trend Yaşam Dünya bu listeyi konuşuyor! Türkiye'den o müze de sıralamada: Görmek için yürek gerek...

Müzelerin sadece sessiz koridorlar, tozlu raflar ve sıkıcı tablolardan ibaret olduğunu sanıyorsanız, büyük bir yanılgı içindesiniz! Dünyanın dört bir yanında, aklınızın ucundan bile geçmeyecek tuhaflıkta koleksiyonlara ev sahipliği yapan müzeler var. Kimi sizi eski sevgililerinizin anılarına götürüyor, kimi ise bir kase noodle'ın tarihine... Listemizin sonlarına doğru ise Türkiye'den öyle bir sürpriz var ki, onu görmek için nefesinizi tutmanız gerekecek! Hazırsanız, dünyanın en garip koleksiyonlarına doğru bir yolculuğa çıkalım.

Giriş Tarihi: 20.01.2026 11:00 Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:06
Hafta sonu planı yaparken "müze gezmek" fikri size heyecan vermiyor mu? Bu listeyi gördükten sonra fikriniz tamamen değişecek! Saç tutamlarından klozetlere, başarısız sanat eserlerinden casusluk ekipmanlarına kadar dünyanın en çılgın koleksiyonlarını sizin için derledik. Listenin ortalarında Kapadokya'nın tüyler ürpertici mağarasını, finalde ise Antalya'nın su altındaki gizli hazinesini göreceksiniz. İşte dünyanın en sıra dışı 10 müzesi...

1. Bitmiş İlişkiler Müzesi (Zagreb, Hırvatistan)

Ayrılık acısı hiç bu kadar sanatsal olmamıştı. İnsanların eski sevgililerinden kalan ve manevi değeri olan eşyaları bağışladığı bu müze, hem hüzünlü hem de komik hikayelerle dolu. Sergilenenler arasında peluş ayıdan gelinliğe, hatta "eski sevgiliye fırlatılan bir balta"ya kadar her şey var.

2. Kötü Sanat Müzesi / MOBA (Massachusetts, ABD)

"Sanat çok güzel olmalı" kuralını yıkan tek yer. Museum of Bad Art (MOBA), o kadar kötü ki görmezden gelinemeyecek resimlere adanmış. Orantısız portreler, garip manzaralar ve anlamsız kompozisyonlar burada baş tacı ediliyor. Sloganları ise harika: "Bazı sanat eserleri göz ardı edilemeyecek kadar kötüdür."

3. Meguro Parazitoloji Müzesi (Tokyo, Japonya)

Mideniz hassassa bu maddeyi hızlı geçin! Dünyanın parazitlere adanmış tek müzesi olan bu yerde, tüpler içinde saklanan tenyalar ve parazitlerin enfekte ettiği organlar sergileniyor. En ünlü parçası ise 8.8 metre uzunluğundaki bir tenya! Bilimsel açıdan büyüleyici, görsel açıdan ise epey zorlayıcı.

4. Cup Noodles Müzesi (Osaka, Japonya)

Hazır makarnanın (noodle) mucidi Momofuku Ando onuruna kurulan bu müze, interaktif bir deneyim sunuyor. Tünel şeklindeki devasa bir alanda sergilenen binlerce noodle paketini görebilir, hatta "Kendi Cup Noodle'ını Yap" atölyesinde damak tadınıza uygun özel paketinizi hazırlayabilirsiniz.

5. Avanos Saç Müzesi (Nevşehir, Türkiye)

Listemizin tam ortasında Kapadokya'dan tüyler ürpertici bir durak var. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren bu müze, bir çömlek atölyesinin mağarasında yer alıyor. Duvarlarda ve tavanda 16.000'den fazla kadına ait saç tutamı asılı! Her saçın yanında sahibinin adı yazıyor. Hikayesi hüzünlü bir ayrılığa dayansa da atmosferi kesinlikle benzersiz.

6. Uluslararası Casusluk Müzesi (Washington D.C., ABD)

Kendinizi bir ajan gibi hissetmek ister misiniz? Bu müze, casusluk tarihine ışık tutuyor. Ruj şeklindeki silahlardan, ayakkabı topuğuna gizlenmiş dinleme cihazlarına kadar gerçek ajanların kullandığı yüzlerce ekipmanı burada görebilirsiniz.

7. Sulabh Uluslararası Tuvalet Müzesi (Yeni Delhi, Hindistan)

Tuvaletin tarihi olur mu demeyin. M.Ö. 2500 yılından günümüze kadar hijyen kültürünün gelişimini anlatan bu müze oldukça şaşırtıcı. Altın kaplama kraliyet klozetlerinden, orta çağ lazımlıklarına kadar tuvalet teknolojisinin değişimini burada görebilirsiniz.

8. Plastinarium (Guben, Almanya)

Burada sergilenenler heykel değil, gerçek insan bedenleri! Plastinasyon tekniği ile bozulmadan saklanan bedenlerin, satranç oynarken veya spor yaparken dondurulmuş halleri sergileniyor. Yaşam ve ölüm arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran, anatomi meraklıları için eşsiz bir yer.

9. Cancún Sualtı Müzesi / MUSA (Meksika)

Deniz tabanına yerleştirilmiş 500'den fazla heykeliyle dünyanın en ünlü su altı müzelerinden biri. Heykeller zamanla yapay resiflere dönüşerek deniz yaşamına ev sahipliği yapıyor. Ancak su altı müzelerinin tek adresi Meksika değil...

10. Side Sualtı Müzesi (Antalya, Türkiye)

Ve işte listenin finali! Başlıkta bahsettiğimiz o gizli hazine... Türkiye'nin ilk su altı müzesi olan bu yer, Antalya Manavgat'ta denizin 9 ila 25 metre derinliğinde yer alıyor. "Kurtuluş Savaşı", "Semazenler" ve "Poseidon" temalı 110'dan fazla heykeli görmek için dalış takımlarınızı giymeniz gerekiyor. Balıklarla birlikte bir sanat turuna çıkmaktan daha ilginç ne olabilir?

Öte yandan dünyanın en prestijli listelerinden biri olan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne Türkiye'den tam 22 paha biçilmez eser girdi! 79 farklı nokta ise geçici miras listesinde her alıyor. Bu sadece bir gurur kaynağı değil, aynı zamanda zamanla değerleri katlanacak ve turist akınıyla dolup taşacak yerlerin listesi. Eğer bu anıtları ve doğal güzellikleri henüz ziyaret etmediyseniz, elinizi çabuk tutun!

APHRODISIAS - Aydın

Site, Aphrodisias'ın kendisinden (MÖ 3. yüzyıl Afrodit Tapınağı dahil) ve antik kente zenginlik getiren yakındaki antik mermer ocaklarından oluşur.

ANİ ARKEOLOJİK ALANI - Kars

Türkiye-Ermenistan sınırına yakın konumlanan ortaçağ kenti Ani, 10. ve 11. yüzyıllarda Bagratuni adıyla altın çağını yaşamış, Moğol istilası ve büyük bir depremin ardından 14. yüzyıldan itibaren gerilemiştir.

TRUVA ARKEOLOJİK ALANI - Çanakkale

Dört bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ve Homeros'un İlyada'sı ile Virgil'in Aeneid'i üzerinde kilit bir etkiye sahip olan Truva, 19. yüzyılın sonlarında Heinrich Schliemann tarafından yeniden keşfedildi ve o zamandan beri dünyanın en iyi bilinen arkeolojik sitlerinden biri haline geldi

ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ - Malatya

Tohma Nehri üzerinde yer alan Arslantepe, MÖ 33. ila 31. yüzyıllara tarihlenen, Erken Tunç Çağı'nın bilinen ilk kılıçlarının bulunduğu antik bir şehirdi.

Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu - Bursa

14. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan Bursa, yenilikçi şehir planlamasıyla gelecekteki Osmanlı şehirleri için önemli bir referans kaynağı oldu. Yakındaki Cumalıkızık köyü, vakıf sisteminin bir örneği olarak başkentin gelişimine destek sağladı.

Safranbolu Şehri - Karabük

Kervan ticaretinin bir kavşağı olan Safranbolu, 13. yüzyıldan itibaren gelişti. Mimarisi, tüm Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kentsel gelişim üzerinde büyük bir etki yarattı.

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı

Diyarbakır, Helenistik dönemden günümüze kadar büyük öneme sahip bir şehir olmuştur. Alan, Diyarbakır'ın 5.800 km uzunluğundaki surlarını ve şehre yiyecek ve su sağlayan Hevsel Bahçelerini içerir.

Efes - İzmir

Antik Yunan kenti Efes, Antik Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan ve günümüzde kalıntıları bulunan Artemis Tapınağı ile ünlenmiştir. MÖ 2. yüzyılda Roma kontrolüne girdikten sonra şehir gelişmiş, Celsus Kütüphanesi gibi anıtsal yapılar bırakmıştır. Meryem Ana Evi ve St. John Bazilikası, 5. yüzyıldan itibaren önemli Hristiyan hac yerleri haline gelmiştir.

Göbekli Tepe - Şanlıurfa

MÖ 10. ve 9. binyıllar arasındaki Çanak Çömleksiz Neolitik çağa tarihlenen site, muhtemelen avcı-toplayıcılar tarafından ayin amaçlı kullanılmıştır.

Gordion - Ankara

Gordion, antik Frigya'nın başkentiydi. Bölgede yerleşim, Erken Tunç Çağı'ndan (yaklaşık MÖ 2300) MS 4. yüzyıla kadar ve tekrar MS 13. ve 14. yüzyıllarda kesintisiz olarak devam etmiştir.

Göreme Milli Parkı ve Kapadokya'nın Kaya Siteleri

Göreme Vadisi bölgesi, çarpıcı peri bacası kaya oluşumlarıyla ünlüdür. Kapadokya bölgesi ayrıca, kaya oyma yerleşim yerleri, köyler, kiliseler, yer altı şehirleri ve İkonoklazm sonrası Bizans sanatının harika örneklerini içeren bir galeriye sahiptir. (Karma: Kültürel ve Doğal)

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası - Sivas

13. yüzyılın başlarında kurulan Divriği'deki cami-hastane kompleksi, belirgin ve bazen zıt tasarımları harmanlayan, İslami mimarinin eşsiz ve olağanüstü bir örneğidir.

Hattuşa: Hitit Başkenti - Çorum

İyi korunmuş şehir kapıları, tapınakları, sarayları ve yakındaki Yazılıkaya kaya kutsal alanı ile Hitit İmparatorluğu'nun resmi başkenti, bir zamanların Anadolu ve kuzey Suriye'deki baskın gücünün son kalıntıları arasındadır.

Hierapolis Pamukkale

Pamukkale'nin doğal sit alanı, taşlaşmış şelaleler, sarkıtlar ve teraslardan oluşan görsel olarak çarpıcı manzarasıyla ünlüdür. MÖ 2. yüzyılın sonunda kurulan yakındaki Hierapolis kasabası, tapınaklar, hamamlar, nekropol ve Erken Hristiyan mimarisi örnekleri dahil olmak üzere çeşitli Greko-Romen yapılarına ev sahipliği yapmaktadır. (Karma: Kültürel ve Doğal)