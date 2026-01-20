Trend Galeri Trend Yaşam Dünya bu listeyi konuşuyor! Türkiye'den o müze de sıralamada: Görmek için yürek gerek...

Müzelerin sadece sessiz koridorlar, tozlu raflar ve sıkıcı tablolardan ibaret olduğunu sanıyorsanız, büyük bir yanılgı içindesiniz! Dünyanın dört bir yanında, aklınızın ucundan bile geçmeyecek tuhaflıkta koleksiyonlara ev sahipliği yapan müzeler var. Kimi sizi eski sevgililerinizin anılarına götürüyor, kimi ise bir kase noodle'ın tarihine... Listemizin sonlarına doğru ise Türkiye'den öyle bir sürpriz var ki, onu görmek için nefesinizi tutmanız gerekecek! Hazırsanız, dünyanın en garip koleksiyonlarına doğru bir yolculuğa çıkalım.

Giriş Tarihi: 20.01.2026 11:00 Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:06