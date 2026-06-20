Trend Galeri Trend Yaşam Dünya bu skandalı konuşuyor: 61 milyon TL’lik ikramiye sevgilileri birbirini düşürdü! Hakkını alamayınca bakın ne yaptı...

Dünya bu skandalı konuşuyor: 61 milyon TL’lik ikramiye sevgilileri birbirini düşürdü! Hakkını alamayınca bakın ne yaptı...

İngiltere'de kazı-kazan biletinden 1 milyon sterlin (61 milyon TL) kazanan Charlotte Cox, ikramiyeyi sevgilisiyle paylaşmayı reddedince olanlar oldu. İkili önce ilişkilerini noktaladı, sonra mahkemenin yolunu tuttu. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.06.2026 16:42 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 16:43
Dünya bu skandalı konuşuyor: 61 milyon TL’lik ikramiye sevgilileri birbirini düşürdü! Hakkını alamayınca bakın ne yaptı...

İngiltere'de 1 milyon sterlinlik (61 milyon TL) kazı-kazan ikramiyesi, sevgilileri birbirine düşürdü.

Dünya bu skandalı konuşuyor: 61 milyon TL’lik ikramiye sevgilileri birbirini düşürdü! Hakkını alamayınca bakın ne yaptı...

39 yaşındaki Charlotte Cox, erkek arkadaşı Micheal Cartlidge ile birlikte kasım ayında bir marketten kazı-kazan bileti satın aldı.

Dünya bu skandalı konuşuyor: 61 milyon TL’lik ikramiye sevgilileri birbirini düşürdü! Hakkını alamayınca bakın ne yaptı...

Daha sonra bu biletten 1 milyon sterlin kazandığını öğrenen Cox, ikramiyeyi sevgilisi Cartlidge ile paylaşmayı reddetti.

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Dünya bu skandalı konuşuyor: 61 milyon TL’lik ikramiye sevgilileri birbirini düşürdü! Hakkını alamayınca bakın ne yaptı...

41 yaşındaki Cartlidge, ikramiyenin yarısı üzerinde hakkı bulunduğunu savunarak 500 bin sterlin talebiyle hukuki süreç başlattı.

Dünya bu skandalı konuşuyor: 61 milyon TL’lik ikramiye sevgilileri birbirini düşürdü! Hakkını alamayınca bakın ne yaptı...

Cartlidge, kazandığı biletin Cox'un banka hesabından alınmış olduğunu kabul etti.

Dünya bu skandalı konuşuyor: 61 milyon TL’lik ikramiye sevgilileri birbirini düşürdü! Hakkını alamayınca bakın ne yaptı...

Micheal Cartlidge buna ek olarak "O bileti Charlotte olmadan alamazdık ama o da bensiz alamazdı. Paranın ahlaken yüzde 50-50 paylaşılması gerekir" savunmasını yaptı.

Dünya bu skandalı konuşuyor: 61 milyon TL’lik ikramiye sevgilileri birbirini düşürdü! Hakkını alamayınca bakın ne yaptı...

İngiliz basınına konuşan çift, Cox'un kazandığı paranın önemli bir kısmını harcamış olmasından dolayı yüksek bir tazminat veya mahkeme masrafıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Dünya bu skandalı konuşuyor: 61 milyon TL’lik ikramiye sevgilileri birbirini düşürdü! Hakkını alamayınca bakın ne yaptı...

Yetkililer ise kurallar gereği kazanan bir biletin yalnızca tek bir sahibinin olabileceği savundu.

Dünya bu skandalı konuşuyor: 61 milyon TL’lik ikramiye sevgilileri birbirini düşürdü! Hakkını alamayınca bakın ne yaptı...

Aynı zamanda kazanılan ödülün, kazanan kazı-kazan kartının arkasında adı ve adresi bulunan kişi tarafından talep edilebileceğini açıkladı.

Dünya bu skandalı konuşuyor: 61 milyon TL’lik ikramiye sevgilileri birbirini düşürdü! Hakkını alamayınca bakın ne yaptı...

Dava süreci devam ederken, taraflar arasındaki anlaşmazlığın nasıl sonuçlanacağı merakla beklenmeye devam ediyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör