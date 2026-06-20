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Dünya bu skandalı konuşuyor: 61 milyon TL’lik ikramiye sevgilileri birbirini düşürdü! Hakkını alamayınca bakın ne yaptı...
Dünya bu skandalı konuşuyor: 61 milyon TL’lik ikramiye sevgilileri birbirini düşürdü! Hakkını alamayınca bakın ne yaptı...
İngiltere'de kazı-kazan biletinden 1 milyon sterlin (61 milyon TL) kazanan Charlotte Cox, ikramiyeyi sevgilisiyle paylaşmayı reddedince olanlar oldu. İkili önce ilişkilerini noktaladı, sonra mahkemenin yolunu tuttu. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 20.06.2026 16:42
Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 16:43