Dünya bu Türk köyünü konuşuyor! BM listesine girdi, rakiplerini tek tek eledi: Meğer 2 bin yıldır...

Çanakkale'nin Kazdağları eteklerindeki gizli mücevheri Adatepe, tarihi taş evleri ve asırlık çınarlarıyla dünya sahnesine çıkıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Teşkilatı tarafından düzenlenen "2026 En İyi Turizm Köyü" programında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan Adatepe, geleneksel dokusunu korumadaki başarısıyla artık bir dünya markası olma yolunda. Mitolojik hikâyeleri, tertemiz havası ve estetik mimarisiyle büyüleyen bu kadim köy, şimdi "dünyanın en iyisi" unvanını almak için geri sayıma başladı.

Giriş Tarihi: 24.04.2026 15:54
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Ege'nin mavisi ile Kazdağları'nın yeşilinin buluştupu noktada yer alan Adatape, uluslararası arenada büyük bir gurur yaşıyor.

Çanakkale'nin tarih kokan sokaklarında bugünlerde büyük bir gurur ve heyecan yaşanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Teşkilatı'nın "2026 En İyi Turizm Köyü" unvanı için Türkiye'nin en güçlü temsilcilerinden biri olarak gösterilen köyde, adaylık haberi bayram havası estirdi.

Yüzyıllardır korunan kültürel mirası, doğayla iç içe geçmiş geleneksel yapısı ve turizmdeki sürdürülebilir başarılarıyla bu kadim yerleşim yeri, şimdi dünya klasmanında zirveye göz dikti.

Adatepe'nin kaderi 1980'li yıllarda değişmeye başladı. Nüfus mübadelesi sonrası Girit'ten gelen Türklerin yerleştiği köy, 1980'lerde sanatçılar ve mimarlar tarafından keşfedilerek restorasyon sürecine adım attı.

1989 MİLADI: Köyün sit alanı ilan edilmesi ile birlikte özgün mimari koruma altına alındı.

MİMARİ DOKU: 19. yüzyıl Osmanlı-Rum mimarisini yansıtan taş evler, avlular ve Arnavut kaldırımlı sokaklar günümüze kadar bozulmadan ulaşmayı başardı.

Antik kaynaklarda "Gargaros" adıyla anılan köy; Truva, Pers, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden derin izler taşıyor. Adatepe'nin girişinde nöbet tutan ve uçsuz bucaksız bir Ege manzarası sunan Zeus Altarı, asırlık tarihi camisi ve kültürün simgesi haline gelen Taş Mektep, ziyaretçilerine adeta bir zaman makinesindeymiş hissi yaşatıyor.

Köyün hafızası olarak bilinen 69 yaşındaki sakinlerinden Hasan Kaymakçı, eldeki tarihi belgelerin bu toprakların 2 bin yıllık bir mirasa ev sahipliği yaptığını kanıtladığını belirtiyor.

Kaymakçı, özellikle Fatih Sultan Mehmet döneminden bu yana kesintisiz süregelen yerleşim düzeninin, Adatepe'yi sadece bir köy değil, yaşayan bir tarih hazinesi kıldığını vurguluyor.

Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karaali, Adatepe'nin adaylığının kırsal kalkınma ve kültürel turizm hedeflerinin doğruluğunu kanıtladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Adatepe'nin bir açık hava müzesi zarafetiyle bugüne ulaşması devletimizin korumacı politikaları ve yerel halkın bağlılığının sonucudur. Bu sürecin dünyanın en iyi turizm köyü seçilmesiyle taçlanmasını temenni ediyoruz.'

2026 programı kapsamında Adatepe ile birlikte Türkiye'den üç önemli nokta daha listeye dahil edildi:

İzmir: Sığacık Mahallesi

Muğla: Eski Datça

Tunceli: Ziyaret Köyü

Adatepe, özgünlüğünü yitirmemiş butik otelleri, yerel esnafın hassasiyeti ve 'korunarak gelişen' yapısıyla dünyanın en iyi turizm köyü unvanını almak için en güçlü adaylar arasında gösteriliyor.

DÜNYANIN EN İYİ TURİZM KÖYLERİ LİSTELENDİ! TÜRKİYE'DEN 4 KÖY LİSTEYE DAMGA VURDU!

Küresel turizm arenasının en önemli göstergelerinden biri olan dünyanın en iyi turizm köyleri listesi bu yıl 52 seçkin lokasyonla güncellendi. Sürdürülebilir turizm uygulamaları ve özgün mimari yapılarıyla öne çıkan köyler arasında Türkiye'den seçilen 4 nokta, ülkemizin kültürel zenginliğini uluslararası platforma taşıdı.

DÜNYANIN EN İYİ 52 TURİZM KÖYÜ

Birleşmiş Milletler Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı için belirlediği En İyi 52 Turizm Köyü listesi (köylerin alfabetik sırasına göre) aşağıdaki gibidir:

  • Agaete, İspanya
  • Akyaka, Türkiye
  • Aldea San Cristobal El Alto, Guatemala
  • Anıtlı, Türkiye
  • Antônio Prado, Brezilya
  • Arquà Petrarca, İtalya
  • Asolo, İtalya
  • Asuka, Japonya
  • Barbaros, Türkiye
  • Bellano, İtalya
  • Bled, Slovenya
  • Carlos Pellegrini, Arjantin
  • Chamarel, Mauritius
  • Digang, Çin
  • Dongluo, Çin
  • Ezcaray, İspanya
  • Flößerstadt Schiltach, Almanya
  • Mauritius'un Güneydoğu Grand Nehri
  • Hosszúhetény, Macaristan
  • Huanggang, Çin
  • Çin'in Jikayi şehri
  • Kale Üçağız, Türkiye
  • Kandelous, İran
  • Kaštelir Labinci, Hırvatistan
  • Khinalig, Azerbaycan
  • Kolochava, Ukrayna
  • Koyasan, Japonya
  • Krupa na Vrbasu, Bosna Hersek
  • Loriga, Portekiz
  • Lô Lô Chải, Vietnam
  • Maimará, Arjantin
  • Marktgemeinde Bad Hindelang, Almanya
  • Masfout, Birleşik Arap Emirlikleri
  • Mértola, Portekiz
  • Mórahalom, Macaristan
  • Güney Kore, Muju Köyü
  • Murillo, Kolombiya
  • Neot Semadar, İsrail
  • Kuzey Azrak, Ürdün
  • Pacto, Ekvador
  • Pemuteran, Endonezya
  • Plateliai, Litvanya
  • Pont-Croix, Fransa
  • Quynh Son Topluluk Temelli Turizm Köyü, Vietnam
  • Şafiabad, İran
  • Shodoshima, Japonya
  • Soheili, İran
  • Synevyrska Polyana, Ukrayna
  • Tonosho, Japonya
  • Valendas, İsviçre
  • Vila Nogueira de Azeitao, Portekiz
  • Yangsuri, Kore Cumhuriyeti
TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİREN DÖRT KÖY

Türkiye, listede yer alan dört farklı köyü ile dünya çapında tanınırlığını artırdı. Bu köyler, Anadolu'nun doğal zenginliğini ve kültürel derinliğini temsil ediyor.

1. MUĞLA – AKYAKA

Muğla'nın "Sakin Şehir" (Cittaslow) unvanlı göz bebeği Akyaka, çevre dostu mimarisi ve Azmak Nehri'nin büyüleyici serinliği ile listeye girdi. Geleneksel Akyaka evleri ve doğayla barışık turizm anlayışı, köyü küresel ölçekte bir model haline getiriyor.

2. İZMİR – BARBAROS

Urla'nın en özgün noktalarından biri olan Barbaros Köyü, yerel üretimi ve geleneksel el sanatlarını yaşatmasıyla öne çıkıyor. Özellikle yerel gastronomi kültürü ve köyün dokusuna işlenmiş sanatsal etkinlikler, BM değerlendirmesinde tam not aldı.

3. MARDİN – ANITLI

Mezopotamya'nın kalbinde yer alan Anıtlı Köyü, tarihi dokusu ve farklı inançların huzurla bir arada yaşadığı çok kültürlü yapısıyla dikkat çekiyor. Taş işçiliğinin en güzel örneklerini sunan köy, adeta bir açık hava müzesi niteliğinde.

4. ANTALYA – KALE ÜÇAĞIZ

Denizle tarihin iç içe geçtiği Kale Üçağız, Likya uygarlığının izlerini taşıyan batık kentleri ve eşsiz koylarıyla listeye girdi. Modern dünya ile antik dönemi birleştiren bu kıyı köyü, sürdürülebilir turizmin en canlı örneklerinden biri.

