Dünya bu Türk köyünü konuşuyor! BM listesine girdi, rakiplerini tek tek eledi: Meğer 2 bin yıldır...

Çanakkale'nin Kazdağları eteklerindeki gizli mücevheri Adatepe, tarihi taş evleri ve asırlık çınarlarıyla dünya sahnesine çıkıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Teşkilatı tarafından düzenlenen "2026 En İyi Turizm Köyü" programında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan Adatepe, geleneksel dokusunu korumadaki başarısıyla artık bir dünya markası olma yolunda. Mitolojik hikâyeleri, tertemiz havası ve estetik mimarisiyle büyüleyen bu kadim köy, şimdi "dünyanın en iyisi" unvanını almak için geri sayıma başladı.