Dünya devi itiraf etti: O mamaların içinden süt değil zehir çıktı! Apar topar toplatılıyor!

Dünyanın önde gelen süt ürünleri üreticilerinden biri, en hassas tüketici grubu olan bebekleri tehdit eden ciddi bir gıda güvenliği kriziyle sarsıldı. Tedarik zincirindeki bir bileşende rastlanan ve bebeklerde tehlikeli sağlık sorunlarına yol açabilen 'bakteriyel kökenli toksin' tespiti sonrası, şirket 4 kıtaya yayılan geniş bir coğrafyada acil geri çağırma düğmesine bastı. Eczanelerden süpermarketlere kadar geniş bir dağıtım ağına sahip olan o ünlü mama markasının riskli partileri piyasadan apar topar çekilirken, ebeveynler için hayati önem taşıyan seri numaraları ve risk altındaki ülkeler listesi açıklandı.

AA
Giriş Tarihi: 22.01.2026 15:22 Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:25
Fransız çok uluslu süt ürünleri şirketi Lactalis, toksinler içerebileceği gerekçesiyle birçok ülkede satışı yapılan bebek mamalarını geri çağırdı.

France 24'ün Lactalis grubu açıklamasına dayandırdığı habere göre şirket, Şili, Çin, Kolombiya, Kongo, Çekya, Ekvador, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, Kuveyt, Madagaskar, Meksika, Monako, İspanya, Peru, Avustralya, Özbekistan ve Tayvan'da bebek mamalarını geri çağırma kararı aldı.

Açıklamada, eczanelerde ve süpermarketlerde satılan "Picot" marka bebek mamasının 6 partisinin bir tedarikçiden temin edilen bileşeninde tehlikeli toksin tespit edilmesinin ardından piyasadan çekilmesi istendi.

Bebek mamasında tespit edilen bakteriyel kökenli toksinin çocuklarda ishal ve kusmaya yol açabileceği belirtilen açıklamada, parti numarası açıklanan 6 grup dışında diğer ürünlerin güvenli olduğu konusunda taahhütte bulunuldu.

BU İLK KRİZ DEĞİL!

Bu gelişme, Fransız süt devi Lactalis'in sicilindeki ilk gıda güvenliği krizi değil.

Şirket, 2017 yılında da dünya çapında büyük bir salmonella skandalıyla sarsılmış, o dönemde 80'den fazla ülkede milyonlarca kutu bebek maması raflardan indirilmek zorunda kalınmıştı.

Bu yeni geri çağırma kararı, markanın güvenilirliği üzerindeki soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi. Şirket yetkilileri, sorunun kaynağının dış tedarikçi olduğunu vurgulasa da sağlık otoriteleri ebeveynleri maksimum tedbirli olmaya çağırıyor.

Uzmanlar, söz konusu parti numaralarına sahip ürünleri evlerinde bulunduran ailelerin, paketleri kesinlikle açmamalarını ve ürünü satın aldıkları noktalara iade etmelerini tavsiye ediyor.

Eğer ürün tüketildiyse ve bebekte yüksek ateş, inatçı ishal veya kusma gibi belirtiler gözlemlenirse, vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması hayati önem taşıyor.