Dünya devi itiraf etti: O mamaların içinden süt değil zehir çıktı! Apar topar toplatılıyor!
Dünyanın önde gelen süt ürünleri üreticilerinden biri, en hassas tüketici grubu olan bebekleri tehdit eden ciddi bir gıda güvenliği kriziyle sarsıldı. Tedarik zincirindeki bir bileşende rastlanan ve bebeklerde tehlikeli sağlık sorunlarına yol açabilen 'bakteriyel kökenli toksin' tespiti sonrası, şirket 4 kıtaya yayılan geniş bir coğrafyada acil geri çağırma düğmesine bastı. Eczanelerden süpermarketlere kadar geniş bir dağıtım ağına sahip olan o ünlü mama markasının riskli partileri piyasadan apar topar çekilirken, ebeveynler için hayati önem taşıyan seri numaraları ve risk altındaki ülkeler listesi açıklandı.
Giriş Tarihi: 22.01.2026 15:22
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:25