Dünya hakkında şok gerçek ortaya çıktı! Güneş, Dünya’nın daha büyük olmasını engelledi!

ABD'de yapılan yeni bir çalışmaya göre, Güneş Sistemi'nde gezegenler oluşmadan çok önce, Güneş'in Satürn'ün etrafındaki halkalara benzer halkaları vardı ve bunlar Dünya'nın on kat daha fazla büyümesini engelledi.

Teksas'taki Rice Üniversitesi'nden gök bilimcilere göre, bu halkalar Güneş benzeri bir dizi genç, uzak yıldızın etrafında görüldü. Toz ve gaz bulutlarından oluşan bu halkalar, muhtemelen genç Güneş'in yörüngesinde döndüler ve Dünya'nın oluşumunda rol oynadılar.

DÜNYA'NIN DAHA BÜYÜK BİR GEZENGEN OLMASINI ENGELLEDİ Nature Astronomy dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarı André Izidoro, "Güneş sisteminde, Dünya'nın çok daha büyük bir tür karasal gezegen haline gelmesini engelleyen bir olay gerçekleşti" dedi.

Bununla birlikte Izidoro ve meslektaşları, yaptıkları çalışma kapsamında Güneş Sistemi'nin oluşumunu yüzlerce kez simüle etmek için bir süper bilgisayar kullandılar.