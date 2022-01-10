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Dünya hakkında şok gerçek ortaya çıktı! Güneş, Dünya'nın daha büyük olmasını engelledi!

Bilim insanları Dünya'nın geçmişine ışık tutmak ve gezegenimizle ilgili sırları açığa çıkarmak için birçok farklı çalışma gerçekleştiriyor. Kısa süre önce ABD'de yapılan yeni bir çalışmanın sonuçları uzmanları şoke etti. Dünya'nın şimdikinden 10 kat daha büyük bir gezegen olabileceği, fakat Güneş'in bunu engellediği ortaya çıkarıldı! Bununla birlikte araştırmacılar, yeni bulguların, daha önceki çalışmaların eksik kısımlarını tamamlayarak astronomi biliminde önemli bir dönüm noktası olduğunu açıkladı. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 10.01.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 15:59
Dünya hakkında şok gerçek ortaya çıktı! Güneş, Dünya’nın daha büyük olmasını engelledi!

ABD'de yapılan yeni bir çalışmaya göre, Güneş Sistemi'nde gezegenler oluşmadan çok önce, Güneş'in Satürn'ün etrafındaki halkalara benzer halkaları vardı ve bunlar Dünya'nın on kat daha fazla büyümesini engelledi.

Dünya hakkında şok gerçek ortaya çıktı! Güneş, Dünya’nın daha büyük olmasını engelledi!

Teksas'taki Rice Üniversitesi'nden gök bilimcilere göre, bu halkalar Güneş benzeri bir dizi genç, uzak yıldızın etrafında görüldü. Toz ve gaz bulutlarından oluşan bu halkalar, muhtemelen genç Güneş'in yörüngesinde döndüler ve Dünya'nın oluşumunda rol oynadılar.

Dünya hakkında şok gerçek ortaya çıktı! Güneş, Dünya’nın daha büyük olmasını engelledi!

DÜNYA'NIN DAHA BÜYÜK BİR GEZENGEN OLMASINI ENGELLEDİ

Nature Astronomy dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarı André Izidoro, "Güneş sisteminde, Dünya'nın çok daha büyük bir tür karasal gezegen haline gelmesini engelleyen bir olay gerçekleşti" dedi.

Dünya hakkında şok gerçek ortaya çıktı! Güneş, Dünya’nın daha büyük olmasını engelledi!

Bununla birlikte Izidoro ve meslektaşları, yaptıkları çalışma kapsamında Güneş Sistemi'nin oluşumunu yüzlerce kez simüle etmek için bir süper bilgisayar kullandılar.

Dünya hakkında şok gerçek ortaya çıktı! Güneş, Dünya’nın daha büyük olmasını engelledi!

Bilgisayar modelleri, önceki birçok çalışmada eksik olan, ancak genç Güneş'in etrafında halkalar olması gerektiğini ortaya çıkaran Güneş sisteminin çeşitli özelliklerini aslına uygun olarak yeniden üretti.

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