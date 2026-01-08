Trend
Galeri
Trend Yaşam
Dünya ile Ay arasındaki mesafe uzunluğundaki bir yolu saatte 95 km hızla giden bir otomobil, hiç mola vermeden ne kadar sürede tamamlar?
Dünya ile Ay arasındaki mesafe uzunluğundaki bir yolu saatte 95 km hızla giden bir otomobil, hiç mola vermeden ne kadar sürede tamamlar?
ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla takip edilen Kim Milyoner Olmak İster? 8 Ocak 2026 tarihli yeni bölümde yarışmacılarla birlikte izleyenler de yarışıyor. Yarışmacıya yöneltilen Dünya ile Ay arasındaki mesafe uzunluğundaki bir yolu saatte 95 km hızla giden bir otomobil, hiç mola vermeden ne kadar sürede tamamlar? sorusu ve şıkları değerlendiriliyor.
Giriş Tarihi: 08.01.2026 21:18
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 21:19