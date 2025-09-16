Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

Bilim kurgu ve aksiyon severlerin unutamadığı yapımlardan "Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı" (Battle: Los Angeles), bu akşam yeniden televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 2011 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Jonathan Liebesman otururken, senaryosunu ise Chris Bertolini kaleme aldı. Kadrosunda Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Ramon Rodriguez, Bridget Moynahan ve Michael Peña gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapım, sürükleyici hikâyesiyle dikkat çekiyor. Peki, Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filminin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var, çekimleri nerede gerçekleştirildi? İşte tüm merak edilenler…