Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV’de!

LOS ANGELES SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Kendinilerini korumak için canla başla savaşan bir avuç insanın hayal bile edilemeyecek tehlikeli ve bilinmez bir düşmanla karşı karşıya kalmasını anlatan 'Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı', 'Dünyamızın tanımlanamayan güçlerin istilası altında kaldığı' tür filmlerinin en son örneklerinden biri.

Dünyanın pek çok bölgesinde yıllardır karşılaştığımız UFO olayları yaşanmıştı, ama 2011 yılında, eskiden sadece görülen ve kaydedilen bu görüntüler, dünyamızın tanımlanamayan güçlerin saldırısı altında kalmasıyla acımasız ve korkunç bir gerçek halini alır.