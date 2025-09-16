Trend Galeri Trend Yaşam Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabancı Sinema: Bu akşam TV'de!

Bilim kurgu ve aksiyon severlerin unutamadığı yapımlardan "Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı" (Battle: Los Angeles), bu akşam yeniden televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 2011 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Jonathan Liebesman otururken, senaryosunu ise Chris Bertolini kaleme aldı. Kadrosunda Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Ramon Rodriguez, Bridget Moynahan ve Michael Peña gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapım, sürükleyici hikâyesiyle dikkat çekiyor. Peki, Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filminin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var, çekimleri nerede gerçekleştirildi? İşte tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 16.09.2025 17:59
Bu akşam TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filmi, aksiyon ve gerilimi bir arada sunuyor. Başrollerinde Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Ramon Rodriguez, Bridget Moynahan ve Michael Peña gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapım, izleyicilere unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. Peki, filmin konusu ne? İşte Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filminin hikayesi ve oyuncu kadrosu hakkında detaylar…

LOS ANGELES SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NE?
Kendinilerini korumak için canla başla savaşan bir avuç insanın hayal bile edilemeyecek tehlikeli ve bilinmez bir düşmanla karşı karşıya kalmasını anlatan 'Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı', 'Dünyamızın tanımlanamayan güçlerin istilası altında kaldığı' tür filmlerinin en son örneklerinden biri.

Dünyanın pek çok bölgesinde yıllardır karşılaştığımız UFO olayları yaşanmıştı, ama 2011 yılında, eskiden sadece görülen ve kaydedilen bu görüntüler, dünyamızın tanımlanamayan güçlerin saldırısı altında kalmasıyla acımasız ve korkunç bir gerçek halini alır.

İnsanlar dünya metropollerinin yıkılışını izlerken, ABD'nin Los Angeles kenti kimsenin beklemediği ve istemediği bir savaşta insanoğlunun son cephesi haline gelir. Bu savaşta bir Deniz Piyadesi Başçavuş ve onun yeni taburu, kumda bir sınır çizgisi çekerek bu daha önce hiç karşılaşmadıkları benzersiz tehlikeli düşmana karşı amansız bir mücadeleye girişirler.

LOS ANGELES SAVAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Aaron Eckhart

Michelle Rodriguez

Ramón Rodríguez

Michael Peña

Bridget Moynahan

Will Rothhaar

Joey King

Jim Parrack

Noel Fisher

Cory Hardrict

Ne-Yo

Lucas Till

James Hiroyuki Liao

Gino Anthony Pesi

Neil Brown Jr.

Adetokumboh M'Cormack

James D. Dever

Bryce Cass

Manolis Mavromatakis