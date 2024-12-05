Trend Galeri Trend Yaşam DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI | 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’ne özel resimli, anlamlı, sözler gönder

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI | 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’ne özel resimli, anlamlı, sözler gönder

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verdiği 5 Aralık tarihi, aynı zamanda Dünya Kadın Hakları Günü olarak kabul edilen bu özel gün, kadınların toplumsal, siyasal ve ekonomik hayatta eşit haklara sahip olmalarının önemini vurgulamak amacıyla dünya genelinde kutlanmaktadır. Her yıl 5 Aralık'ta, kadınların hakları konusunda farkındalık yaratmak ve onların toplumsal yaşamda daha güçlü bir yer edinmesi için mesajlar paylaşılmaktadır. Peki 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? İşte Dünya Kadın Hakları Gününe özel, anlamlı, resimli mesajlar ve sözler…

Giriş Tarihi: 05.12.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 09:38
DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI | 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’ne özel resimli, anlamlı, sözler gönder

5 Aralık, Dünya Kadın Hakları Günü olarak, kadınların eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesini anmak için kutlanmaktadır. Bugün, bu tarihi gün, kadın haklarının kazanılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına daha güçlü bir farkındalık yaratmak amacıyla dünya çapında çeşitli mesajlar ve sözler ile kutlanıyor. İşte, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'ne özel en yeni, kısa, uzun, resimli, duygulu mesajlar haberin devamında...

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI | 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’ne özel resimli, anlamlı, sözler gönder

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

5 Aralık 1934'te (Her türlü oylamada ve tamamen) Türkiye'de kadınlara seçme - seçilme hakkı tanındı. 5 Aralık 1934 tarihinde "Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı" veren yasanın kabulü ile her yıl "Kadın Hakları Günü" olarak kutlanmaktadır. Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındığında dünyada kadınların bu hakka sahip olduğu 28 ülke, hakkın kullanıldığı 17 ülke vardı. İtalya 1945, Fransa 1944, Belçika 1960, İsviçre 1971 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımıştır.

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI | 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’ne özel resimli, anlamlı, sözler gönder

5 ARALIK DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Bütün kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyor; eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Dünyada el emeği gerektiren her şey kadının eseridir. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun.

Kadınlar bizi sevdikleri zaman, her suçumuzu bağışlarlar. Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun!

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI | 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’ne özel resimli, anlamlı, sözler gönder

Ey kahraman Türk kadını... Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.' M. Kemal Atatürk

'Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır' Mustafa Kemal Atatürk

Kadınlarını okutmayan milletler yıkılmaya mahkumdur. M. Kemal Atatürk

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI | 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’ne özel resimli, anlamlı, sözler gönder

'Dünyanın hiçbir yerine Anadolu'nun köylü kadınının üstünde kadın mesaisi zikretmenin olanağı yoktur.' M. Kemal Atatürk

'Unutulmamalıdır ki, ailenin sağlık ve mutluluğu, toplumun huzur ve güveni ancak kadınlarımızın saygı, sevgi ve adalet görmesiyle mümkündür.'

Gökyüzünün yarısını, kadınlar taşır. Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun.

Kadınların toplumdaki yeri, saygınlığı medeniyetin göstergesidir. Kadın Hakları Gününüz Kutlu Olsun.

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