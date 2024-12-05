Trend Galeri Trend Yaşam DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI | 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’ne özel resimli, anlamlı, sözler gönder

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verdiği 5 Aralık tarihi, aynı zamanda Dünya Kadın Hakları Günü olarak kabul edilen bu özel gün, kadınların toplumsal, siyasal ve ekonomik hayatta eşit haklara sahip olmalarının önemini vurgulamak amacıyla dünya genelinde kutlanmaktadır. Her yıl 5 Aralık'ta, kadınların hakları konusunda farkındalık yaratmak ve onların toplumsal yaşamda daha güçlü bir yer edinmesi için mesajlar paylaşılmaktadır. Peki 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? İşte Dünya Kadın Hakları Gününe özel, anlamlı, resimli mesajlar ve sözler…