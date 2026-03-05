Trend Galeri Trend Yaşam Dünya Kadınlar Günü ne zaman, ayın kaçında? İşte Kadınlar Günü tarihi, anlamı ve önemi

Dünya Kadınlar Günü ne zaman, ayın kaçında? İşte Kadınlar Günü tarihi, anlamı ve önemi

Dünya genelinde kadınların eşitlik ve hak mücadelesinin sembolü olan anlamlı gün için geri sayım başladı. Her yıl coşkuyla anılan bu özel tarihin 2026 takvimindeki yeri belli oldu.Dünya Kadınlar Günü, 2026 yılında 8 Mart Pazar gününe denk geliyor. Kadın emeğini, toplumsal eşitliği ve dayanışmayı vurgulayan bu özel gün; mesajlar, etkinlikler ve farkındalık çalışmalarıyla kutlanacak.8 Mart'ta düzenlenecek organizasyonlar ve paylaşılacak anlamlı sözler, kadınların toplumdaki yerini ve değerini bir kez daha hatırlatacak.

Giriş Tarihi: 05.03.2026 12:47
Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası gün olarak kabul edilen bu anlamlı tarih, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda farkındalığı en üst seviyeye taşıyor.Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde paneller, yürüyüşler ve farkındalık etkinlikleriyle anılacak olan Dünya Kadınlar Günü, 2026 yılında hafta sonuna denk gelerek geniş katılımlı organizasyonlara sahne olacak.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Kadınlar Günü ya da yaygın kullanılan adıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart tarihinde kutlanıyor.

2026 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Pazar gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi birçok ülkede yürüyüşler, konferanslar, etkinlikler ve farkındalık çalışmaları düzenlenmesi bekleniyor.

8 MART'IN TARİHÇESİ VE NEW YORK'TAKİ DİRENİŞ

Bu özel günün kökleri 1857 yılına, New York'taki bir tekstil fabrikasına dayanmaktadır. Daha iyi çalışma koşulları ve 10 saatlik iş günü talebiyle greve giden kadın işçilerin mücadelesi, yıllar içinde küresel bir sembole dönüştü. 1910 yılında Clara Zetkin'in önerisiyle uluslararası bir kimlik kazanan bu tarih, 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından resmen kabul edilmiştir.

KADINLAR GÜNÜ İÇİN EN ANLAMLI HEDİYE VE MESAJ SEÇENEKLERİ

8 Mart'ı sadece bir kutlama değil, bir dayanışma günü olarak görenler için hediye tercihleri de evriliyor. Bu yıl, kadın kooperatiflerinden alınan el emeği ürünler, eğitim derneklerine yapılan bağış sertifikaları ve kadın yazarların eserleri en çok tercih edilenler arasında.

"Emeğin ve sevginin dünyayı güzelleştirdiği tüm kadınların günü kutlu olsun" gibi kısa ve öz mesajlar ise dijital platformlarda paylaşılmaya devam ediyor.

