Dünya Kadınlar Günü ne zaman, ayın kaçında? İşte Kadınlar Günü tarihi, anlamı ve önemi

Dünya genelinde kadınların eşitlik ve hak mücadelesinin sembolü olan anlamlı gün için geri sayım başladı. Her yıl coşkuyla anılan bu özel tarihin 2026 takvimindeki yeri belli oldu.Dünya Kadınlar Günü, 2026 yılında 8 Mart Pazar gününe denk geliyor. Kadın emeğini, toplumsal eşitliği ve dayanışmayı vurgulayan bu özel gün; mesajlar, etkinlikler ve farkındalık çalışmalarıyla kutlanacak.8 Mart'ta düzenlenecek organizasyonlar ve paylaşılacak anlamlı sözler, kadınların toplumdaki yerini ve değerini bir kez daha hatırlatacak.