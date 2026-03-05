Dünya Kadınlar Günü ne zaman, ayın kaçında? İşte Kadınlar Günü tarihi, anlamı ve önemi

KADINLAR GÜNÜ İÇİN EN ANLAMLI HEDİYE VE MESAJ SEÇENEKLERİ

8 Mart'ı sadece bir kutlama değil, bir dayanışma günü olarak görenler için hediye tercihleri de evriliyor. Bu yıl, kadın kooperatiflerinden alınan el emeği ürünler, eğitim derneklerine yapılan bağış sertifikaları ve kadın yazarların eserleri en çok tercih edilenler arasında.

"Emeğin ve sevginin dünyayı güzelleştirdiği tüm kadınların günü kutlu olsun" gibi kısa ve öz mesajlar ise dijital platformlarda paylaşılmaya devam ediyor.