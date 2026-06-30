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Dünya kayısı başkentinde dev hasat başladı: Özel paketlerle doğrudan Avrupa'ya gidiyor!
Dünya kayısı başkentinde dev hasat başladı: Özel paketlerle doğrudan Avrupa'ya gidiyor!
Dünyanın kayısı başkentinde, geçtiğimiz yıl yaşanan ağır zirai don felaketinin ardından yaralarını saran üreticiler yeniden bahçelere girerek büyük yaş hasat dönemini başlattı. Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescilli eşsiz lezzet, sabahın erken saatlerinden itibaren toplanarak soğuk zincir araçlarıyla doğrudan Avrupa pazarına sunulmak üzere yola çıkıyor.
Giriş Tarihi: 30.06.2026 12:30
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 12:39