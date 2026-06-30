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Dünya kayısı başkentinde dev hasat başladı: Özel paketlerle doğrudan Avrupa'ya gidiyor!

Dünyanın kayısı başkentinde, geçtiğimiz yıl yaşanan ağır zirai don felaketinin ardından yaralarını saran üreticiler yeniden bahçelere girerek büyük yaş hasat dönemini başlattı. Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescilli eşsiz lezzet, sabahın erken saatlerinden itibaren toplanarak soğuk zincir araçlarıyla doğrudan Avrupa pazarına sunulmak üzere yola çıkıyor.

Giriş Tarihi: 30.06.2026 12:30 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 12:39
Dünya kayısı başkentinde dev hasat başladı: Özel paketlerle doğrudan Avrupa’ya gidiyor!

Dünya kayısısının başkenti Malatya'da 2026 yılı yaş kayısı hasadı, Kale ilçesi Meydancık Mahallesi'nde başladı. Geçen yıl yaşanan zirai donun ardından yeniden bahçelere giren üreticiler, sezonun ilk ürünlerini toplamaya başladı.

Dünya kayısı başkentinde dev hasat başladı: Özel paketlerle doğrudan Avrupa’ya gidiyor!

Sabahın erken saatlerinde başlayan hasatta toplanan kayısılar, işlenmek ve ihraç edilmek üzere tesislere gönderiliyor.

Dünya kayısı başkentinde dev hasat başladı: Özel paketlerle doğrudan Avrupa’ya gidiyor!

45 GÜN DEVAM EDECEK!

700 metre rakımdan başlayarak 1800 metre yüksekliğe kadar uzanan devasa bir coğrafi alanda gerçekleştirilen bu zahmetli hasat süreci, yaklaşık 45 gün boyunca aralıksız devam edecek.

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Dünya kayısı başkentinde dev hasat başladı: Özel paketlerle doğrudan Avrupa’ya gidiyor!

Toplanan benzersiz aromaya sahip tescilli kayısılar, vakit kaybetmeden işleme tesislerine taşınarak ihracat yolculuğuna hazırlanıyor.

Dünya kayısı başkentinde dev hasat başladı: Özel paketlerle doğrudan Avrupa’ya gidiyor!

Yaş kayısı ihracatçıları, hasat edilen bu özel meyvelerin kalitesini korumak için tesislerde çok sıkı bir boylama ve kalite kontrol mesaisi yürütüyor.

Dünya kayısı başkentinde dev hasat başladı: Özel paketlerle doğrudan Avrupa’ya gidiyor!

ÖZEL PAKETLERE YERLEŞTİRİLİYOR

Standartlara en uygun olan kusursuz kayısılar, taze yapısını kaybetmemesi amacıyla 350 ve 500 gramlık özel paketlere yerleştiriliyor.

Dünya kayısı başkentinde dev hasat başladı: Özel paketlerle doğrudan Avrupa’ya gidiyor!

Uluslararası pazarda bu tescilli lezzetin en büyük sırrı ise lojistik aşamasında gizli.

Dünya kayısı başkentinde dev hasat başladı: Özel paketlerle doğrudan Avrupa’ya gidiyor!

AVRUPA SOFRALARINA ULAŞTIRILIYOR

Toplanan ürünlerin ilk günkü tazeliğini koruması için soğutmalı araçlarla kesintisiz bir soğuk zincir oluşturuluyor ve bu sayede Avrupa'daki tüketicilere bozulmadan ulaştırılıyor.

Dünya kayısı başkentinde dev hasat başladı: Özel paketlerle doğrudan Avrupa’ya gidiyor!
Dünya kayısı başkentinde dev hasat başladı: Özel paketlerle doğrudan Avrupa’ya gidiyor!
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör