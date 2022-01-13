Dünya kırmızı alarm veriyor! 1 yıl boyunca her saniye 30 atom bombası patlamış gibi

Okyanusların üst tabakası 2021'de, 2020'ye göre yüzde 70 (14 sekstilyon jul) daha fazla ısı emdi. Uzmanlar bu ısı artışının 1 yıl boyunca her saniye 30 atom bombasının patlamasına, dinozorları yok eden gök taşının çarpması sonucu ortaya çıkan enerjinin yüzde 1'ine denk geldiğini belirtti. En iyi tahminlere göre bile okyanuslar 1981 - 2010 ortalamasından daha fazla ısı emdi.

Araştırma ekibinden Dr. Kevin Trenberth yaptığı açıklamada, "Okyanuslardaki ısı küresel olarak durmaksızın artıyor ve bu durum insan kaynaklı iklim değişikliğinin göstergelerinden biri. Son çalışmada verileri 2021 yılına kadar güncelledik ve aynı zamanda önceki verileri yeniden gözden geçirip, tekrar işledik" dedi.

Veriler, ekstra ısı emilinin iklim krizinden kaynaklandığını açıkça ortaya koyuyor. Araştırma ekibi verilerin 1950'lerin sonlarından bu yana okyanuslarda önemli bir ısınmanın olduğunu ve insan etkisinin doğal nedenleri geride bıraktığını belirtti.