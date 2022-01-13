Trend Galeri Trend Yaşam Dünya kırmızı alarm veriyor! 1 yıl boyunca her saniye 30 atom bombası patlamış gibi

Dünya kırmızı alarm veriyor! 1 yıl boyunca her saniye 30 atom bombası patlamış gibi

Bilim insanları, Dünya'nın kırmızı alarm verdiğini ve okyanuslar için tehlike çanlarının çaldığını belirtti. Paylaşılan yeni araştırma raporları durumun son derece endişe verici olduğunu ortaya koydu. Okyanuslar hiç bu kadar sıcak olmamıştı ve korkunç miktarda ısı biriktirmeye devam ediyorlar.

Giriş Tarihi: 13.01.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 10:59
Dünya kırmızı alarm veriyor! 1 yıl boyunca her saniye 30 atom bombası patlamış gibi

2020 ve 2021'de La Niña'nın varlığına rağmen (Bu durum aslında daha soğuk koşullar anlamına geliyor) okyanuslar ısınmaya devam ediyor. Okyanuslarla ilgili yeni veri analizi dünya çapında 14 farklı kurumdan 23 araştırmacı tarafından gerçekleştirildi ve sonuçlar Advances in Atmospheric Sciences'ta yayınlandı. Veriler, Çin Bilimler Akademisi Atmosferik Fizik Enstitüsü ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nden geldi. Tablo son derece korkunç.

Dünya kırmızı alarm veriyor! 1 yıl boyunca her saniye 30 atom bombası patlamış gibi

Okyanusların üst tabakası 2021'de, 2020'ye göre yüzde 70 (14 sekstilyon jul) daha fazla ısı emdi. Uzmanlar bu ısı artışının 1 yıl boyunca her saniye 30 atom bombasının patlamasına, dinozorları yok eden gök taşının çarpması sonucu ortaya çıkan enerjinin yüzde 1'ine denk geldiğini belirtti. En iyi tahminlere göre bile okyanuslar 1981 - 2010 ortalamasından daha fazla ısı emdi.

Dünya kırmızı alarm veriyor! 1 yıl boyunca her saniye 30 atom bombası patlamış gibi

Araştırma ekibinden Dr. Kevin Trenberth yaptığı açıklamada, "Okyanuslardaki ısı küresel olarak durmaksızın artıyor ve bu durum insan kaynaklı iklim değişikliğinin göstergelerinden biri. Son çalışmada verileri 2021 yılına kadar güncelledik ve aynı zamanda önceki verileri yeniden gözden geçirip, tekrar işledik" dedi.

Dünya kırmızı alarm veriyor! 1 yıl boyunca her saniye 30 atom bombası patlamış gibi

Veriler, ekstra ısı emilinin iklim krizinden kaynaklandığını açıkça ortaya koyuyor. Araştırma ekibi verilerin 1950'lerin sonlarından bu yana okyanuslarda önemli bir ısınmanın olduğunu ve insan etkisinin doğal nedenleri geride bıraktığını belirtti.

Dünya kırmızı alarm veriyor! 1 yıl boyunca her saniye 30 atom bombası patlamış gibi

Çalışmada yer alan Lijing Cheng, "Okyanuslar ısıyı emmenin yanı sıra karbondioksit emisyonlarının yüzde 20'si ile yüzde 30'unu emerek suyun asitlenmesine yol açıyor. Bu ısınma karbon verimliliğini etkiliyor ve havaya daha fazla karbondioksitin salınmasını sağlıyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA