DÜNYA KUPASI MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2026: D grubunda Türkiye’nin maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Takımımızın grup aşamasındaki rakipleri ve maç takvimi netleşti. D Grubu'nda yer alan Ay-Yıldızlı ekibimiz; ABD, Paraguay ve Avustralya ile üst tura çıkma mücadelesi verecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmaların tarihleri, TSİ saatleri ve oynanacağı stadyumlar resmi olarak duyuruldu.
A Milli Takımımızın grup aşamasında oynayacağı tüm maçların özeti şu şekilde:
|Tarih
|Maç
|Stadyum / Şehir
|Saat (TSİ)
|14 Haziran 2026
|Avustralya - Türkiye
|BC Place, Vancouver
|07:00
|20 Haziran 2026
|Türkiye - Paraguay
|Levi's Stadium, Santa Clara
|06:00
|26 Haziran 2026
|Türkiye - ABD
|SoFi Stadium, Inglewood
|05:00