Dünya Kupası ne zaman ve nerede oynanacak? FIFA 2026 Dünya Kupası final tarihi

Dünya Kupası ne zaman ve nerede oynanacak? FIFA 2026 Dünya Kupası final tarihi

2026 FIFA Dünya Kupası için play-off turu maçlarının oynanmasıyla birlikte turnuvanın takvimi ve organizasyona ev sahipliği yapacak ülkeler yeniden gündeme geldi. Grup aşamasının tamamlanmasının ardından tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalarla birlikte turnuvanın programı netleşmeye başladı. Futbolseverler, 2026 Dünya Kupası'nın başlangıç tarihi, maç takvimi ve organizasyona dair tüm detayları yakından takip ediyor. İşte 2026 Dünya Kupası'nın programı ve turnuvaya ilişkin öne çıkan bilgiler…

Giriş Tarihi: 28.03.2026 12:56
Avrupa Elemeleri play-off aşamasında yarı final maçlarının başlamasıyla birlikte takımlar Dünya Kupası bileti için kritik karşılaşmalara çıkıyor. Gruplarında ikinci sırayı alan ekipler ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelen takımların mücadele ettiği play-off turunda A Milli Futbol Takımı, Romanya engelini aşarak adını finale yazdırdı ve Kosova ile eşleşti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından 2026 Dünya Kupası'nın başlangıç tarihi yeniden gündeme geldi.

2026 DÜNYA KUPASI TARİHLERİ VE EV SAHİPLERİ BELLİ OLDU

Futbol dünyasının en büyük organizasyonu olan 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Turnuva, yaklaşık bir ay sürecek maratonun ardından 19 Temmuz 2026 tarihinde oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak.

TURNUVA KUZEY AMERİKA'DA DÜZENLENECEK

2026 Dünya Kupası, organizasyonun 23. turnuvası olarak Kuzey Amerika'da gerçekleştirilecek. Dev organizasyona Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika birlikte ev sahipliği yapacak. Böylece Dünya Kupası tarihinde ilk kez üç ülke ortaklaşa turnuvayı düzenlemiş olacak.

2026 DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

Turnuvada grup aşaması 11 Haziran ile 27 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak. Grup maçlarının ardından eleme turları başlayacak ve takımlar tek maç eleme sistemiyle yoluna devam edecek.

Son 32 Turu: 28 Haziran – 3 Temmuz 2026
Son 16 Turu: 4 – 7 Temmuz 2026
Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026
Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026
Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz 2026
Final: 19 Temmuz 2026 (New York / New Jersey)