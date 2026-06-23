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Dünya o ilimizi konuşuyor: Avrupa şehirlerini bile kendine hayran bıraktıran o kentimiz hangisi?

Düzenli altyapısı, yemyeşil doğası ve zengin kültürel mirasıyla öne çıkan kentimiz, turizmde yeni bir cazibe merkezi haline geldi. Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından turist çeken şehir, her yıl artan ziyaretçi sayısıyla dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 23.06.2026 10:40 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 10:45