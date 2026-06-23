Trend Galeri Trend Yaşam Dünya o ilimizi konuşuyor: Avrupa şehirlerini bile kendine hayran bıraktıran o kentimiz hangisi?

Dünya o ilimizi konuşuyor: Avrupa şehirlerini bile kendine hayran bıraktıran o kentimiz hangisi?

Düzenli altyapısı, yemyeşil doğası ve zengin kültürel mirasıyla öne çıkan kentimiz, turizmde yeni bir cazibe merkezi haline geldi. Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından turist çeken şehir, her yıl artan ziyaretçi sayısıyla dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 23.06.2026 10:40 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 10:45
Dünya o ilimizi konuşuyor: Avrupa şehirlerini bile kendine hayran bıraktıran o kentimiz hangisi?

Avrupa'ya kafa tutan modern altyapısıyla Türkiye'nin batısındaki o şehir ezber bozuyor! Kusursuz şehir planlaması, dev doğa dostu projeleri ve bitmeyen kültürel enerjisiyle bu kent, artık herkesin yeni cazibe merkezi.

Dünya o ilimizi konuşuyor: Avrupa şehirlerini bile kendine hayran bıraktıran o kentimiz hangisi?

Şehri ilk kez ziyaret eden birçok kişi, düzenli sokakları, bisiklet yolları, sanat galerileri ve kafeleri görünce hayran kalıyor.

Dünya o ilimizi konuşuyor: Avrupa şehirlerini bile kendine hayran bıraktıran o kentimiz hangisi?

Aynı zamanda şehir, yaşanabilirlik endekslerinde de üst sıralarda yer alıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünya o ilimizi konuşuyor: Avrupa şehirlerini bile kendine hayran bıraktıran o kentimiz hangisi?

Yıllardır Anadolu'nun ortasında adım adım dönüşen Eskişehir, bugün hem yaşam kalitesi hem de sosyal imkanlarıyla Avrupa şehirlerini bile kendine hayran bırakıyor.

Dünya o ilimizi konuşuyor: Avrupa şehirlerini bile kendine hayran bıraktıran o kentimiz hangisi?

Özellikle genç nüfusun ve üniversite öğrencilerinin yoğunluğu, şehre canlılık ve dinamizm kazandırıyor.

Dünya o ilimizi konuşuyor: Avrupa şehirlerini bile kendine hayran bıraktıran o kentimiz hangisi?

Dünya çapında gezginlerin tercihlerine göre yapılan listede Türkiye'nin yeri dikkatleri çekti. İşte Dünyanın en güzel ülkeleri listesi…

Dünya o ilimizi konuşuyor: Avrupa şehirlerini bile kendine hayran bıraktıran o kentimiz hangisi?

İşte dünyanın en güzel ülkeleri sıralamasında ilk 10 ülke...

10) YUNANİSTAN

Dünya o ilimizi konuşuyor: Avrupa şehirlerini bile kendine hayran bıraktıran o kentimiz hangisi?

9) İRLANDA

Dünya o ilimizi konuşuyor: Avrupa şehirlerini bile kendine hayran bıraktıran o kentimiz hangisi?

8) YENİ ZELANDA

Dünya o ilimizi konuşuyor: Avrupa şehirlerini bile kendine hayran bıraktıran o kentimiz hangisi?

7) VİETNAM

Dünya o ilimizi konuşuyor: Avrupa şehirlerini bile kendine hayran bıraktıran o kentimiz hangisi?

6) TAYLAND

Dünya o ilimizi konuşuyor: Avrupa şehirlerini bile kendine hayran bıraktıran o kentimiz hangisi?

5) İSPANYA

Dünya o ilimizi konuşuyor: Avrupa şehirlerini bile kendine hayran bıraktıran o kentimiz hangisi?

4) İTALYA

Dünya o ilimizi konuşuyor: Avrupa şehirlerini bile kendine hayran bıraktıran o kentimiz hangisi?

3) TÜRKİYE

Dünya o ilimizi konuşuyor: Avrupa şehirlerini bile kendine hayran bıraktıran o kentimiz hangisi?

2) PORTEKİZ

Dünya o ilimizi konuşuyor: Avrupa şehirlerini bile kendine hayran bıraktıran o kentimiz hangisi?

1) JAPONYA