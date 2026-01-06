Dünya Sözlükleri Yılın Kelimelerini Belirledi! İşte 2025 Yılını Özetleyen Kelimeler Listesi

Dilbilimciler tartışmalara son noktayı koydu! Dünya çapında otorite kabul edilen sözlükler, 2025 yılının kelimelerini listeledi. İşte Oxford, Cambridge, Dictionary, Collins, Merriam-Webster gibi önemli sözlüklerin incelemesiyle yılın kelimesi seçilen kavramlar.
Son 5 yılda büyük sözlüklerin seçtiği kelimeler şu şekilde;
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|Dictionary.com
|pandemi
|müttefiklik
|kadın
|halüsinasyon görmek
|utangaç
|6-7
|Merriam-Webster
|pandemi
|aşı
|gaslighting
|otantik
|kutuplaşma
|eğim
|Collins
|karantina
|NFT
|kalıcı kriz
|Yapay zeka
|Velet
|titreşim kodlaması
|Oxford
|hiçbir kelime seçilmedi
|aşı
|goblin modu
|rizz
|beyin çürümesi
|öfke tuzağı
|Cambridge
|karantina
|sabır
|Homer
|halüsinasyon görmek
|tezahür
|parasosyal