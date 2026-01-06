Dünya Sözlükleri Yılın Kelimelerini Belirledi! İşte 2025 Yılını Özetleyen Kelimeler Listesi

Bu aramanın popüler oluşu viral TikTok videolarına dayanıyor. Alfa ve Z kuşağını etkisi altına alan 67 sayısının bu kullanımının kökeninin bir şarkıdan ilham aldığı düşünülüyor.

Altmış yedi olarak değil 6-7 "six-seven" olarak ifade edilen bu sayı, okullarda ve sosyal medyada genç kuşağın dilinden düşmüyor.