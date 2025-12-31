Trend Galeri Trend Yaşam Dünya ve Ay dışında hangi gezegene bir uzay aracı inmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 500.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen sorusunun Dünya ve Ay dışında hangi gezegene bir uzay aracı inmiştir? yanıtı araştırılıyor. İşte 500 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 31.12.2025 23:33 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:34
SORU: Dünya ve Ay dışında hangi gezegene bir uzay aracı inmiştir?

CEVAP: Venüs

