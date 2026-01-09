Dünyaca ünlü doktor açıkladı! 30 gün boyunca şeker tüketmezseniz vücudunuzda ne olur? Sonuçlar inanılmaz...

Modern beslenme düzeninde şeker, sadece bir tatlandırıcı değil; beynimizi, hormonlarımızı ve organlarımızı ele geçiren biyokimyasal bir güçtür. Dr. Sten Ekberg gibi uzmanların vurguladığı üzere, şeker tüketimi vücudu sürekli bir "yangın" (enflamasyon) halinde tutar. Peki, bu döngüden çıkıp 30 günlük bir arınma sürecine girdiğinizde, hücrelerinizde tam olarak neler yaşanır?

İşte gün gün, sistem sistem biyolojik dönüşüm rehberiniz: