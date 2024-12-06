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Dünyaca ünlü doktor açıkladı: Kansere karşı 100 kat daha koruyucu! Mucize besin dolaplarımızda saklıymış...

Dünyaca ünlü bir doktor, kanserle mücadelede normal sebzelerden 100 kat daha etkili olan bir gıdayı açıkladı. Bu besin, evde yetiştirilmesi son derece kolay ve maliyeti neredeyse yok denecek kadar düşük.

Giriş Tarihi: 06.12.2024 14:54 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 14:55
Dünyaca ünlü doktor açıkladı: Kansere karşı 100 kat daha koruyucu! Mucize besin dolaplarımızda saklıymış...

Gastroenterolog Dr. Will Bulsiewicz, Zoe Science and Nutrition podcast'inde yaptığı açıklamada, bu gıdanın kanserle mücadeledeki olağanüstü özelliklerine dikkat çekti.

Dünyaca ünlü doktor açıkladı: Kansere karşı 100 kat daha koruyucu! Mucize besin dolaplarımızda saklıymış...

Dr. Bulsiewicz, bu besinin evde bahçeye ihtiyaç duymadan yetiştirilebileceğini ve son derece uygun fiyatlı olduğunu belirtti.

Dünyaca ünlü doktor açıkladı: Kansere karşı 100 kat daha koruyucu! Mucize besin dolaplarımızda saklıymış...

"Filizlenme, doğanın tohumdan bitkiye dönüşme kodunu açığa çıkarma işlemidir," diyen Dr. Bulsiewicz, filizlerin nasıl bu kadar güçlü bir besin kaynağı haline geldiğini açıkladı.

Dünyaca ünlü doktor açıkladı: Kansere karşı 100 kat daha koruyucu! Mucize besin dolaplarımızda saklıymış...

"Tohumları suda bekletiriz ve tohum açıldığında bir filiz çıkar. Bu filizle birlikte büyük miktarda lif, protein, vitamin ve fitokimyasallar da gelir."

Dünyaca ünlü doktor açıkladı: Kansere karşı 100 kat daha koruyucu! Mucize besin dolaplarımızda saklıymış...

Brokolinin filizlerinin, kanserle mücadelede önemli bir bileşik olan sülforafan içeriği açısından 50-100 kat daha yoğun olduğunu vurgulayan Dr. Bulsiewicz, "Bu sülforafandan daha fazla almak istiyorsanız, bunu en iyi şekilde brokoli tohumlarını filizlendirerek yapabilirsiniz" dedi.

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