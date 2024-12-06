Dünyaca ünlü doktor açıkladı: Kansere karşı 100 kat daha koruyucu! Mucize besin dolaplarımızda saklıymış...

Brokolinin filizlerinin, kanserle mücadelede önemli bir bileşik olan sülforafan içeriği açısından 50-100 kat daha yoğun olduğunu vurgulayan Dr. Bulsiewicz, "Bu sülforafandan daha fazla almak istiyorsanız, bunu en iyi şekilde brokoli tohumlarını filizlendirerek yapabilirsiniz" dedi.