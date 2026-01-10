Trend Galeri Trend Yaşam Dünyada en çok kedi bulunan o ülke açıklandı! Herkesin "Kedi Şehri" olarak tanıdığı Türkiye'nin sıralaması ise bir hayli şaşırttı...

Dünyada en çok kedi bulunan o ülke açıklandı! Herkesin "Kedi Şehri" olarak tanıdığı Türkiye'nin sıralaması ise bir hayli şaşırttı...

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca evde ve sokakta yaşayan kediler, bazı ülkelerin demografik yapısının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Dünyada kaç kedinin yaşadığına dair net bir veri bulunmuyor olsa da bilim insanları, resmi kayıtlar ve saha verilerinden yola çıkarak yaptıkları analizlerle hangi ülkelerin gerçek birer "kedi ülkesi" olduğunu gözler önüne serdi. Global olarak yapılan bu araştırma ile dünya üzerindeki tüm ülkelerin listelendiği sıralamada "kedi ülkesi" olarak bilinen Türkiye'nin sıralaması şaşırttı...

Giriş Tarihi: 10.01.2026 15:48
Dünyada en çok kedi bulunan o ülke açıklandı! Herkesin Kedi Şehri olarak tanıdığı Türkiye’nin sıralaması ise bir hayli şaşırttı...

Binlerce yıldır insanlarla birlikte yaşayan en yaygın evcil hayvanlardan biri olan kediler, sokaklarda ve doğal yaşam alanlarında da varlığını sürdürmeye devam ediyorlar. Evcil hayvan kayıtları her ülkede düzenli olarak tutulmadığından dolayı, dünyadaki kedi sayısını tam olarak söylemek mümkün olmasa da, bilim insanları istatiksel tahminlerle tabloyu netleştirmeye çalışıyor.

Dünyada en çok kedi bulunan o ülke açıklandı! Herkesin Kedi Şehri olarak tanıdığı Türkiye’nin sıralaması ise bir hayli şaşırttı...

KEDİ NÜFUSU SANILANDAN ÇOK DAHA FAZLA

Uzmanlar dünyada 600 milyon ile 1 milyar arasında kedi yaşadığını öngörüyor. Bu sayıya hem evlerde yaşayan kediler hem de sokak ve yarı-yabani kediler de dahil.

Dünyada en çok kedi bulunan o ülke açıklandı! Herkesin Kedi Şehri olarak tanıdığı Türkiye’nin sıralaması ise bir hayli şaşırttı...

Peki, sanılandan da fazla olan bu kedi nüfusu ülkeler genelinde nasıl bir dağılıma sahip oluyor? Tüm dünyada her ziyaret edenin daima "kedi ülkesi" olarak andığı Türkiye listede bakın kaçıncı sırada yer aldı…

Dünyada en çok kedi bulunan o ülke açıklandı! Herkesin Kedi Şehri olarak tanıdığı Türkiye’nin sıralaması ise bir hayli şaşırttı...

1.AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 74.2 Milyon

Dünyada en çok kedi bulunan o ülke açıklandı! Herkesin Kedi Şehri olarak tanıdığı Türkiye’nin sıralaması ise bir hayli şaşırttı...

2.ÇİN - 53.1 milyon

Dünyada en çok kedi bulunan o ülke açıklandı! Herkesin Kedi Şehri olarak tanıdığı Türkiye’nin sıralaması ise bir hayli şaşırttı...

3. RUSYA - 23.1 milyon

Dünyada en çok kedi bulunan o ülke açıklandı! Herkesin Kedi Şehri olarak tanıdığı Türkiye’nin sıralaması ise bir hayli şaşırttı...

4. ALMANYA - 15.2 milyon

Dünyada en çok kedi bulunan o ülke açıklandı! Herkesin Kedi Şehri olarak tanıdığı Türkiye’nin sıralaması ise bir hayli şaşırttı...

5.FRANSA - 14.9 milyon

Dünyada en çok kedi bulunan o ülke açıklandı! Herkesin Kedi Şehri olarak tanıdığı Türkiye’nin sıralaması ise bir hayli şaşırttı...

6. BREZİLYA - 13 milyon

Dünyada en çok kedi bulunan o ülke açıklandı! Herkesin Kedi Şehri olarak tanıdığı Türkiye’nin sıralaması ise bir hayli şaşırttı...

7. BİRLEŞİK KRALLIK - 12.2 milyon

Dünyada en çok kedi bulunan o ülke açıklandı! Herkesin Kedi Şehri olarak tanıdığı Türkiye’nin sıralaması ise bir hayli şaşırttı...

8. İTALYA - 10.5 milyon

Dünyada en çok kedi bulunan o ülke açıklandı! Herkesin Kedi Şehri olarak tanıdığı Türkiye’nin sıralaması ise bir hayli şaşırttı...

9. HİNDİSTAN - 10 milyon

Dünyada en çok kedi bulunan o ülke açıklandı! Herkesin Kedi Şehri olarak tanıdığı Türkiye’nin sıralaması ise bir hayli şaşırttı...

10. JAPONYA - 9.6 milyon

Dünyada en çok kedi bulunan o ülke açıklandı! Herkesin Kedi Şehri olarak tanıdığı Türkiye’nin sıralaması ise bir hayli şaşırttı...

11.UKRAYNA - 7.9 milyon

Dünyada en çok kedi bulunan o ülke açıklandı! Herkesin Kedi Şehri olarak tanıdığı Türkiye’nin sıralaması ise bir hayli şaşırttı...

12. KANADA - 7.4 milyon

Dünyada en çok kedi bulunan o ülke açıklandı! Herkesin Kedi Şehri olarak tanıdığı Türkiye’nin sıralaması ise bir hayli şaşırttı...

13. MEKSİKA - 7 milyon

Dünyada en çok kedi bulunan o ülke açıklandı! Herkesin Kedi Şehri olarak tanıdığı Türkiye’nin sıralaması ise bir hayli şaşırttı...

14. POLONYA - 6.6 milyon

Dünyada en çok kedi bulunan o ülke açıklandı! Herkesin Kedi Şehri olarak tanıdığı Türkiye’nin sıralaması ise bir hayli şaşırttı...

15. İSPANYA - 6.4 milyon

Dünyada en çok kedi bulunan o ülke açıklandı! Herkesin Kedi Şehri olarak tanıdığı Türkiye’nin sıralaması ise bir hayli şaşırttı...

16. PAKİSTAN - 5 milyon

Dünyada en çok kedi bulunan o ülke açıklandı! Herkesin Kedi Şehri olarak tanıdığı Türkiye’nin sıralaması ise bir hayli şaşırttı...

17. AVUSTURALYA - 3.9 milyon

Dünyada en çok kedi bulunan o ülke açıklandı! Herkesin Kedi Şehri olarak tanıdığı Türkiye’nin sıralaması ise bir hayli şaşırttı...

18. ARJANTİN - 3.2 milyon

Dünyada en çok kedi bulunan o ülke açıklandı! Herkesin Kedi Şehri olarak tanıdığı Türkiye’nin sıralaması ise bir hayli şaşırttı...

19. NİJERYA - 3 milyon

Dünyada en çok kedi bulunan o ülke açıklandı! Herkesin Kedi Şehri olarak tanıdığı Türkiye’nin sıralaması ise bir hayli şaşırttı...

20. TAYLAND - 3 milyon

Dünyada en çok kedi bulunan o ülke açıklandı! Herkesin Kedi Şehri olarak tanıdığı Türkiye’nin sıralaması ise bir hayli şaşırttı...

21.HOLLANDA - 3 milyon

Dünyada en çok kedi bulunan o ülke açıklandı! Herkesin Kedi Şehri olarak tanıdığı Türkiye’nin sıralaması ise bir hayli şaşırttı...

22. ENDONEZYA - 2.5 milyon