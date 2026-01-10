Trend Galeri Trend Yaşam Dünyada en çok kedi bulunan o ülke açıklandı! Herkesin "Kedi Şehri" olarak tanıdığı Türkiye'nin sıralaması ise bir hayli şaşırttı...

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca evde ve sokakta yaşayan kediler, bazı ülkelerin demografik yapısının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Dünyada kaç kedinin yaşadığına dair net bir veri bulunmuyor olsa da bilim insanları, resmi kayıtlar ve saha verilerinden yola çıkarak yaptıkları analizlerle hangi ülkelerin gerçek birer "kedi ülkesi" olduğunu gözler önüne serdi. Global olarak yapılan bu araştırma ile dünya üzerindeki tüm ülkelerin listelendiği sıralamada "kedi ülkesi" olarak bilinen Türkiye'nin sıralaması şaşırttı...

Giriş Tarihi: 10.01.2026 15:48