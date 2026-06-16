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Dünyada en çok konuşulan diller açıklandı! Türkçe'nin küresel arenadaki konumu şaşırttı! Bakın kaçıncı sırada...
Dünyada en çok konuşulan diller açıklandı! Türkçe'nin küresel arenadaki konumu şaşırttı! Bakın kaçıncı sırada...
Küresel veri platformu olan Ethnologue, 2026 yılında dünya dilleri üzerine yaptığı en kapsamlı ve güncel araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Bütün dünya dillerinin sıralandığı listede Türkçenin yeri şaşırttı! İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.06.2026 11:50